НБУ підняв ліміти операцій з корпоративними картками за кордоном і послабив ще ряд валютних обмежень для юросіб

Національний банк України з метою підтримання ділової активності збільшив ліміти на зняття юридичними особами готівкових коштів: із гривневих рахунків у межах України та валютних в Україні та за кордоном – зі 100 тис. грн до 200 тис. грн на день, а із використанням гривневих корпоративних карток за кордоном – з 17,5 тис. грн на тиждень до 140 тис. грн на календарний місяць.

Як йдеться у пресрелізі НБУ на його сайті пізно ввечері у понеділок, також підвищено ліміт на розрахунки за кордоном за товари, роботи та послуги з використанням гривневих корпоративних карток зі 150 тис. грн до 400 тис. грн на календарний місяць та зберігається можливість для юридичних осіб без обмежень здійснювати аналогічні розрахунки з використанням валютних корпоративних карток.

Окрім того НБУ заявив про ще ряд послаблень в межах стимулюючої валютної лібералізації для збільшення припливу капіталу та посилення обороноздатності країни.

Зазначається, що поряд із введеним рік тому "донатним" лімітом, який майже не використовувався, запрацює "додатковий" ліміт. На відміну від "донатного" ліміту, що дорівнює сумі коштів, перерахованих українською компанією з 7 серпня 2025 року на спеціальний рахунок НБУ для підтримки Збройних Сил України, "додатковий" ліміт формуватиметься за рахунок здійснених із 10 серпня 2026 року прямих благодійних внесків військовим частинам ЗСУ та Національної гвардії.

Регулятор уточнив, що внески, що формують "додатковий" ліміт, мають бути підтверджені аудиторським звітом однієї з компаній "великої четвірки" та відповідними документами.

Також компаніям надана можливість передавати свій "додатковий" ліміт та "інвестиційний" ліміт, який дорівнює обсягу залученої з 12 травня 2025 року до статутного капіталу з-за кордону іноземної валюти, іншим юридичним особам в рамках однієї бізнес-групи (пов'язаним юридичним особам).

Нацбанк зауважив, що перелік доступних операцій у межах стимулюючої валютної лібералізації не змінюється: репатріація дивідендів, закриття "старих" імпортних контрактів, повернення передоплати за товар, що надійшов до початку повномасштабного вторгнення Росії, повернення "старих" зовнішніх позик та фінансування закордонних представництв.

НБУ також для підвищення довіри до українських експортерів надав їм можливість сплачувати штрафи, пені, бонуси та відшкодовувати витрати та збитки на користь контрагентів-нерезидентів за договорами з експорту товарів. Сума таких переказів на календарний рік не має перевищувати 10% від загальної вартості товарів, поставлених нерезиденту за відповідними договорами після 23 лютого 2021 року.

Окрім того НБУ запровадив ще низку інших вужчих змін за такими напрямами: репатріація дивідендів в умовах зміни організаційно-правової форми бізнесу; переказ коштів у зв'язку з поверненням грантів державним іноземним грантодавцям та ООН; купівля валюти гарантами / поручителями за банківськими кредитами в іноземній валюті; розширення переліку операцій, за якими банкам дозволені розрахунки за акредитивами/гарантіями/контргарантіями; переказ коштів для сплати реєстраційних внесків для участі в міжнародних заходах; переказ коштів Фондом розвитку інновацій у випадках, визначених рішенням уряду України; перерахування коштів на користь Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) за договорами, що передбачають покриття політичних ризиків.

За оцінками НБУ, пом'якшення валютних обмежень не створюватимуть ризиків для стійкості валютного ринку з огляду на сформованість передумов та ретельний аналіз кожного окремого заходу. Зазначається, що цей пакет валютної лібералізації вже врахований в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ, який передбачає зростання міжнародних резервів до майже $70 млрд у 2026 році з нинішніх $51,2 млрд.

Згідно з релізом, пом'якшення валютних обмежень затверджене постановою правління НБУ від 10 серпня 2026 року № 90 про внесення змін до "воєнної" постанови №18 від 24 лютого 2022 року, що набирає чинності з 11 серпня 2026 року.