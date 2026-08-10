ПриватБанк анонсував запуск сервісу підписок з вересня

Державний ПриватБанк, найбільший на ринку, анонсував з вересня цього року запуск сервісу підписок – ПриватПідписку, коли за додаткову плату клієнти банку отримають доступ до спеціальних цін і переваг від партнерів банку та самого банку.

"Підписки включатимуть додаткові знижки на продукти, пальне, посилки, стрімінгові сервіси (кіно, музика) від партнерів банку і багато іншого. Крім того, підписки передбачатимуть знижені, а в деяких випадках нульові тарифи на операції та перекази", – йдеться у повідомленні пресслужби ПриватБанку у понеділок.

Згідно з ним, наразі продукт на стадії закритого бета-тестування, а стане доступним для всіх у вересні.

"Ми пропонуємо клієнтам не просто банківську картку, а новий формат користування банком – підписку, яка поєднує фінансові переваги зі спеціальними пропозиціями від партнерів. Наприклад, оплати в Новій пошті, Сільпо, Netflix, YouTube, Spotify та чимало інших будуть вигіднішими з ПриватБанком", – наводиться в релізі пояснення члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Він стверджує, що для активного користувача економія може складати приблизно до 1000 грн у місяць, що перевищуватиме вартість самої підписки.

Зазначається, що клієнти отримуватимуть вигідніші умови користування банківськими продуктами – зокрема спеціальні тарифи, кешбек, ставки, кредитні умови та інші фінансові переваги.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" у банку, мова йде про набір різних за тарифами пропозицій підписки, з яких клієнт зможе обирати.

Мусієнко наголосив, що ПриватПідписка не є платою за базове користування банком.

"Підписка – це вибір клієнта. Якщо людині достатньо базових банківських послуг, вона може користуватися безкоштовним рівнем… Ми не робимо базовий банкінг платним – навпаки, хочемо дати клієнту вибір моделі, яка найкраще відповідає його потребам", – пояснив Мусієнко.

За його словами, підписки стали відповіддю на запит клієнтів банку й формувалися спільно із ними.

ПриватБанк – найбільший банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 червня 2026 року становили 965,11 млрд грн (22,7% загального обсягу).

Кількість активних клієнтів-фізосіб банку на середину цього року становила 18 млн, користувачів "Приват24" – 13,7 млн, бізнес-клієнтів – 950 тис.