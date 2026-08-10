Україна уникла дефіциту е/е під час спеки завдяки резервам ТЕС та оптимізації ремонтів на АЕС – ексміністерка енергетики

Україні вдалося уникнути дефіциту електричної енергії з можливими обмеженнями під час спекотного періоду завдяки наявності у резерві кількох теплових енергоблоків, оптимізації графіків ремонтів на атомних енергоблоках та зменшенню споживання з початку 2026 року, повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

"На момент настання спеки в Україні існував профіцит генерації, у тому числі завдяки наявності у резерві, як правило, двох-трьох теплових енергоблоків, які не могли працювати на експорт електроенергії внаслідок дії екологічного податку СВАМ", – зазначила вона у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того АТ "НАЕК "Енергоатом" з кінця липня відтермінувало виведення в плановий ремонт чергового атомного енергоблоку, який працював певний час на зниженому навантажені в очікуванні виходу з ремонту зустрічного енергоблоку.

"Це було правильне рішення: графік ремонту було оптимізовано так, щоб вистачило палива на пролонгований термін, з метою дочекатися виходу в експлуатацію компенсуючої потужності іншого блоку", – зазначила Буславець.

За її словами, ще одним із факторів, які вплинули на відсутність дефіциту електроенергії стали загальне падіння її споживання з початку 2026 року, зокрема через будівництво бізнесом генерації для власного споживання, і зупинка окремих промислових підприємств напередодні спекотної погоди внаслідок атак РФ на портову інфраструктуру та судна. Зокрема, зупиняли свою роботу Південний ГЗК та підприємства групи Ferrexpo.

За даними ексміністерки, в Україні за шість місяців цього року загальне споживання електроенергії в об'єднаній енергосистемі порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилося на 6%, зокрема у промисловості – на 13%.

Наразі в енергосистемі України працюють 7 з 9 енергоблоків АЕС, розташованих на неокупованих територіях, на минулому тижні один енергоблок завершив ремонтні роботи і одночасно інший енергоблок вийшов у плановий ремонт.

Як повідомлялося, перший віце-прем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль наприкінці липня заявляв про підготовку енергосистеми України до максимальних серпневих навантажень внаслідок спекотної погоди та збільшення споживання електроенергії на 1 ГВт.