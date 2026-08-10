Мінекономіки готує зміни до програми страхування воєнних ризиків

Мінекономіки готує зміни до постанови №1541, якою запроваджено державний механізм страхування та компенсації воєнних ризиків для бізнесу через Експортно-кредитне агентство (ЕКА), повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в Телеграм-каналі.

Вона зазначила, що проєкт змін уже направили на погодження центральним органам виконавчої влади, після чого його мають винести на розгляд Кабміну.

За її словами Мінекономіки пропонує поширити програму на Київ та Київську область як території підвищеного ризику, дозволити страхувати орендоване майно. Це важливо для бізнесу, який працює в орендованих складах, терміналах та інших приміщеннях,

Пропонується також включити до програми сільськогосподарську техніку та важкий вантажний транспорт, розширити страхування для паливного сектору: до приміщень та обладнання АЗС додати також резервуари, запаси пального, пальне в транзиті та транспорт для його перевезення, збільшити до 5 млн грн максимальну суму, яку держава компенсує бізнесу на оплату страхової премії.

"При цьому максимальний ліміт страхового покриття в межах програми наразі залишається 30 млн грн. Цей ліміт вважають вкрай замалим представники постраждалого бізнесу", - підкреслила нардепка.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у березні 2026 року ухвалив постанову № 1541, яка розширила програму страхування воєнних ризиків. Граничний розмір компенсації страхової премії для бізнесу було збільшено з 1 млн грн до 3 млн грн, а термін подачі заяви на виплату скорочено до 31 дня після укладення договору. Для підприємств, які працюють у прифронтових регіонах, передбачено можливість компенсації за пошкоджене майно в обсязі до 30 млн грн.

Згідно з постановою ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА), з 1 січня 2026 здійснювати від імені держави виплату часткової компенсації вартості знищеного чи пошкодженого внаслідок війни майна та часткову компенсацію страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків.