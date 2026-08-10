"Метінвест" у I пів.-2026 знизив сплату податків на 8,6% і наростив екоподаток на 12%

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у січні-червні поточного року з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 8,5 млрд грн, тоді як у аналогічному періоді минулого року – 9,3 млрд грн.

Згідно із пресрелізом компанії у понеділок, у трійці найбільших за обсягом відрахувань – плата за користування надрами, що становить 2,3 млрд грн, єдиний соціальний внесок у розмірі 1,7 млрд грн і 1,5 млрд грн податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, українські підприємства "Метінвесту" у січні-червні 2026 року перерахували 777 млн грн податку на додану вартість, 636 млн грн плати за землю, 490 млн грн податку на прибуток і 437 млн грн військового збору. Водночас екологічний податок зріс на 12% проти показників I півріччя 2025 року – до 368 млн грн.

"Кожна тонна продукції та кожна гривня податків – це внесок у стійкість України. Попри безпрецедентний тиск на промисловість – від блокади чорноморських портів і атак на енергетичну інфраструктуру до торговельних обмежень на європейському ринку – "Метінвест" залишається одним із найбільших платників податків і експортерів країни. Поки працює промисловість, держава має ресурс для оборони. Саме тому збереження промислового потенціалу є питанням не лише економіки, а й національної безпеки", – зазначив генеральний директор групи Юрій Риженков.

Як повідомлялось, у 2025 році "Метінвест" перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 18,7 млрд грн податків і зборів. Загалом за понад чотири роки повномасштабного вторгнення, за 2022 рік – І півріччя 2026 року, група спрямувала на підтримку економіки країни понад 82,2 млрд грн.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".