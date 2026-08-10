Корецький: енергокомпанії повинні працювати на випередження та брати на себе додаткову відповідальність

Енергетичний штаб заслухав профільні відомства і розглянув прогнозні баланси електроенергії та газу, орієнтуючись на різні сценарії проходження зими, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"Сьогодні на засіданні Енергетичного штабу заслухав доповіді першого віце-прем’єр-міністра – міністра енергетики та керівників енергетичних компаній: "Нафтогазу", "Укренерго", "Енергоатому", "Укргідроенерго", "Центренерго", ДТЕК, "Оператора ГТС України". Розглянули прогнозні баланси електроенергії та газу, орієнтуючись на різні сценарії проходження зими", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, на Енергоштабі детально проаналізували хід ремонтних робіт на генеруючих потужностях і встановлення додаткового захисту.

"Сфокусував усіх на пріоритетах – захисті об’єктів критичної інфраструктури та створенні резервних запасів пального й обладнання для швидкого відновлення пошкоджених об’єктів", – розповів він.

Прем’єр зазначив, що урядовці визначили, у яких напрямах потрібно негайно пришвидшити роботи, враховуючи інтенсифікацію та характер російських ударів.

"Важливо, щоб енергетичні компанії працювали на випередження та брали на себе додаткову відповідальність", – наголосив він.

Корецький повідомив, що за підсумками засідання Енергетичного штабу він дав відповідні доручення, а координацію та контроль за їх виконанням здійснює Міністерство енергетики.