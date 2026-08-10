Інтерес до українського страхового сектору вже високий і підтверджується конкретними угодами – глава НБУ

Інтерес до українського страхового сектору вже високий і підтверджується конкретними угодами, зазначив голова Національного банку Україна Андрій Пишний на зустрічі із послом Великої Британії в Україні Нілом Кромптоном.

"І тут я б сформулював максимально просто: ринок "гарячий", але ще недорогий. Тому саме зараз, на мій погляд, є дуже цікаве вікно можливостей для стратегічних інвесторів", – підкреслив він на своїй сторінки в Facebook.

Він зазначивши при цьому, що водночас оцінки активів усе ще мають значний потенціал для зростання.

За його словами, за останні роки страховий ринок пройшов масштабну трансформацію: суттєво оновилося регулювання, підвищилися вимоги до прозорості, платоспроможності та корпоративного управління, впроваджуються європейські стандарти. У підсумку він став значно зрілішим і зрозумілішим для інвестора.

Пишний також повідомив, що найближчими місяцями Україну мають відвідати представники британського бізнесу. Важливо, що серед них буде чимало фінансових компаній та страховиків.