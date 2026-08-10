Для звільнення від ПДВ у разі знищення товарів потрібен сертифікат про форс-мажор від ТПП – ДПС

Державна податкова служба Україна (ДПС) нагадала про можливість звільнення від нарахування податкових зобов’язань з податку на додану вартість (ПДВ) у разі знищення або втрати товарів через обставини непереборної сили під час дії воєнного чи надзвичайного стану.

На сайті відомства зазначається, що згідно з п.32¹ підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (ПКУ), товари, придбані платником для використання в оподатковуваних операціях, але втрачені внаслідок форс-мажору, не вважаються використаними в неоподатковуваних операціях або поза господарською діяльністю. У такому разі платник не повинен нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ за п. 198.5 ст.198 ПКУ.

Водночас служба наголосили, що скористатися цією нормою можна лише за наявності належного документального підтвердження. Для цього платник податків повинен мати первинні документи, які підтверджують факт знищення або втрати товарів, а також сертифікат про форс-мажорні обставини, виданий Торгово-промисловою палатою України (ТПП) або уповноваженою регіональною ТПП протягом семи днів із дня звернення. Наявність такого сертифіката є обов’язковою умовою застосування пільги.

Крім того, у ДПС звернули увагу, що суми ПДВ, включені до податкового кредиту під час придбання надалі знищеного майна, не включаються до обрахунку суми бюджетного відшкодування. Вони зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного періоду до їх повного погашення.