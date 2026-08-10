Донори у липні поповнили Фонд підтримки енергетики на EUR180 млн

У липні до Фонду підтримки енергетики надійшло EUR180 млн, завдяки чому загальні внески з 2022 року зросли до EUR2,12 млрд, повідомило Міністерство енергетики.

"У липні до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. Загальний обсяг надходжень становить EUR180 млн", – йдеться в повідомлення Міненерго в телеграм у понеділок.

Згідно з його інформацією, через механізм Фонду в липні підписано контракти на постачання критично необхідного обладнання на суму майже EUR78,4 млн. Міненерго уточнило, що закупівлі охоплюють силові трансформатори, високовольтне обладнання, системи керування та релейного захисту, резервні джерела живлення, кабельну продукцію, спеціалізовану техніку, матеріали й комплектуючі для відновлення, модернізації та аварійного ремонту енергетичної інфраструктури.

Крім того, у липні українські енергетичні компанії отримали обладнання, закуплене через Фонд підтримки енергетики за раніше укладеними контрактами, на суму майже EUR29,4 млн. Йдеться про обладнання та матеріали для підтримки стабільної роботи, відновлення, модернізації та підвищення надійності енергетичної інфраструктури.

"Загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшли грантові кошти на суму майже EUR 2,12 млрд від 39 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та трьох міжнародних організацій", – зазначило міністерство.

Як повідомлялося, на кінець червня 2026 року загальний обсяг незабезпечених потреб енергокомпаній, які подали заявки до Фонду, становив понад EUR650 млн.