Інфляція у липні зросла до 0,3%, у річному вимірі – до 7,7% – Держстат

Споживчі ціни в Україні у липні 2026 року зросли на 0,3% після зниження на 0,1% у червні та зростання на 0,9% у травні та 1,4% – у квітні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.
Статвідомство нагадало, що у липні 2025 року було зафіксовано зниження цін на 0,2%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками липня 2026 року збільшилася до 7,7% з 7,2% за підсумками червня, але це все ще нижче 8,2% за підсумками травня.
Зазначається, що у липні-2026 базова інфляція зменшилася до 0,3% з 0,5% у червні та 0,7% у травні. З урахуванням того, що у липні-2025 базова інфляція становила ті ж 0,3%, у річному вимірі вона залишилася на рівні 8,1%
За даними Держстату, в липні супроти червня цього року на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,2%. Найбільше (на 6% та 5,9%) подешевшали яйця та овочі. На 1,3-0,6% знизилися ціни на свинину, м’ясо птиці, продукти переробки зернових, сало. Водночас на 1,5-0,6% зросли ціни на фрукти, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, безалкогольні напої, молоко та молочні продукти, хліб, макаронні вироби, цукор. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,5%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.
Одяг і взуття подешевшали на 4,8%, зокрема одяг – на 5,8%, взуття – на 3,5%. Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,6% відбулося в основному через підвищення тарифів на водопостачання на 31,9%, каналізацію – на 29,8%.
Ціни на транспорт зросли на 1,3% здебільшого через подорожчання проїзду в автодорожньому й залізничному пасажирському транспорті на 6,0% і 2,7% відповідно.
Як повідомлялося, інфляція в Україні у перший рік повномасштабної російської агресії підскочила до 26,6%, після чого у 2023 році вона знизилася до 5,1%. Наступного року вона знову зросла до 12%, але у 2025-му її вдалося знизити до 8%, зокрема за рахунок доволі жорсткої монетарної політики Нацбанку.
НБУ наприкінці липня погіршив прогноз інфляції в Україні на 2026 рік з 9,4% у попередньому квітневому прогнозі до 10,0%, а на 2027 рік – з 6,5% до 6,9%.
"Останніми місяцями посилення фундаментального цінового тиску набуло ознак стійкої тенденції через зростання витрат бізнесу, насамперед на логістику, оплату праці та енергоресурси. Інфляційні очікування загалом були стійкими, однак залишалися підвищеними", – зауважив регулятор.
Згідно з оновленим графіком прогнозної траєкторії інфляції, такий перегляд переважно викликаний переоцінкою темпів зростання у четвертому кварталі цього року та темпів зниження інфляції наступного року: якщо раніше НБУ очікував у першому кварталі 2027 року інфляцію 8,2%, то тепер – 9,1%, а у другому – відповідно 7,5% та 8,2%.
Прогноз базової інфляції погіршено ще суттєвіше: на цей рік – з 7,2% до 9,2%, на наступний – з 4,3% до 5,1%.
Споживчі ціни у липні 2026р., %*
|липень 2026 до червня 2026
|липень 2026 до грудня 2025
|липень 2026 до липня 2025
|січень-липень 2026 до січня-липня 2025
|Індекс споживчих цін
|0.3
|6.0
|7.7
|7.8
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|-0.2
|5.7
|6.5
|8.4
|Продукти харчування
|-0.2
|5.6
|6.4
|8.1
|Хліб та хлібопродукти
|0.1
|13.6
|18.6
|15.4
|Хліб
|0.6
|10.1
|15.4
|14.1
|Макаронні вироби
|0.6
|7.8
|9.9
|8.1
|М’ясо та м’ясопродукти
|-0.6
|-0.3
|2.4
|10.8
|Риба та рибопродукти
|1.3
|12.5
|22.4
|20.1
|Молоко
|0.7
|1.1
|8.0
|7.7
|Сир та м’який сир (сир)
|0.9
|1.6
|4.6
|4.8
|Яйця
|-6.0
|-43.1
|-25.4
|9.9
|Масло вершкове
|0.0
|-3.6
|-0.6
|0.1
|Олія соняшникова
|1.2
|13.7
|21.8
|17.3
|Фрукти
|1.5
|26.2
|-9.5
|5.3
|Овочі
|-5.9
|18.7
|7.8
|-13.6
|Цукор
|0.6
|1.3
|-8.1
|-10.5
|Безалкогольні напої
|1.1
|5.7
|9.8
|11.3
|Алкогольні напої. тютюнові вироби
|1.5
|9.8
|16.2
|16.2
|Одяг та взуття
|-4.8
|-4.5
|-5.6
|-5.5
|Одяг
|-5.8
|-6.5
|-5.4
|-5.3
|Взуття
|-3.5
|-2.0
|-6.1
|-5.9
|Житло. вода. електроенергія. газ тощо
|1.6
|3.6
|4.5
|2.5
|Утримання та ремонт житла
|0.3
|5.9
|6.3
|4.8
|Водопостачання
|31.9
|52.1
|52.1
|9.6
|Прибирання сміття
|5.1
|13.6
|16.2
|7.5
|Каналізація
|29.8
|48.8
|48.8
|9.1
|Утримання будинків та прибудинкових територій
|0.3
|5.8
|5.8
|7.3
|Електроенергія
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Природний газ
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Гаряча вода. опалення
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Предмети домашнього вжитку. побутова техніка та поточне утримання житла
|0.3
|4.3
|5.0
|3.3
|Охорона здоров’я
|0.6
|2.4
|2.2
|2.7
|Фармацевтична продукція. медичні товари та обладнання
|0.6
|-0.9
|-2.9
|-1.9
|Амбулаторні послуги
|0.8
|8.3
|13.3
|13.6
|Транспорт
|1.3
|16.8
|18.6
|14.7
|Пальне та олії
|-0.1
|26.5
|28.0
|24.6
|Транспортні послуги
|5.2
|25.7
|28.9
|18.4
|Пасажирський залізничний транспорт
|2.7
|18.5
|15.5
|11.9
|Пасажирський автодорожній транспорт
|6.0
|27.2
|30.8
|19.1
|Зв’язок
|0.3
|13.7
|16.5
|14.1
|Відпочинок та культура
|0.7
|4.8
|4.6
|1.9
|Освіта
|0.1
|1.4
|14.7
|14.5
|Ресторани та готелі
|0.8
|8.2
|13.2
|13.4
|Різні товари та послуги
|0.9
|3.2
|10.8
|10.0
* – Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.