Інфляція у липні зросла до 0,3%, у річному вимірі – до 7,7% – Держстат

Споживчі ціни в Україні у липні 2026 року зросли на 0,3% після зниження на 0,1% у червні та зростання на 0,9% у травні та 1,4% – у квітні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.

Статвідомство нагадало, що у липні 2025 року було зафіксовано зниження цін на 0,2%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками липня 2026 року збільшилася до 7,7% з 7,2% за підсумками червня, але це все ще нижче 8,2% за підсумками травня.

Зазначається, що у липні-2026 базова інфляція зменшилася до 0,3% з 0,5% у червні та 0,7% у травні. З урахуванням того, що у липні-2025 базова інфляція становила ті ж 0,3%, у річному вимірі вона залишилася на рівні 8,1%

За даними Держстату, в липні супроти червня цього року на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,2%. Найбільше (на 6% та 5,9%) подешевшали яйця та овочі. На 1,3-0,6% знизилися ціни на свинину, м’ясо птиці, продукти переробки зернових, сало. Водночас на 1,5-0,6% зросли ціни на фрукти, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, безалкогольні напої, молоко та молочні продукти, хліб, макаронні вироби, цукор. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,5%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.

Одяг і взуття подешевшали на 4,8%, зокрема одяг – на 5,8%, взуття – на 3,5%. Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,6% відбулося в основному через підвищення тарифів на водопостачання на 31,9%, каналізацію – на 29,8%.

Ціни на транспорт зросли на 1,3% здебільшого через подорожчання проїзду в автодорожньому й залізничному пасажирському транспорті на 6,0% і 2,7% відповідно.

Як повідомлялося, інфляція в Україні у перший рік повномасштабної російської агресії підскочила до 26,6%, після чого у 2023 році вона знизилася до 5,1%. Наступного року вона знову зросла до 12%, але у 2025-му її вдалося знизити до 8%, зокрема за рахунок доволі жорсткої монетарної політики Нацбанку.

НБУ наприкінці липня погіршив прогноз інфляції в Україні на 2026 рік з 9,4% у попередньому квітневому прогнозі до 10,0%, а на 2027 рік – з 6,5% до 6,9%.

"Останніми місяцями посилення фундаментального цінового тиску набуло ознак стійкої тенденції через зростання витрат бізнесу, насамперед на логістику, оплату праці та енергоресурси. Інфляційні очікування загалом були стійкими, однак залишалися підвищеними", – зауважив регулятор.

Згідно з оновленим графіком прогнозної траєкторії інфляції, такий перегляд переважно викликаний переоцінкою темпів зростання у четвертому кварталі цього року та темпів зниження інфляції наступного року: якщо раніше НБУ очікував у першому кварталі 2027 року інфляцію 8,2%, то тепер – 9,1%, а у другому – відповідно 7,5% та 8,2%.

Прогноз базової інфляції погіршено ще суттєвіше: на цей рік – з 7,2% до 9,2%, на наступний – з 4,3% до 5,1%.

Споживчі ціни у липні 2026р., %*

липень 2026 до червня 2026 липень 2026 до грудня 2025 липень 2026 до липня 2025 січень-липень 2026 до січня-липня 2025 Індекс споживчих цін 0.3 6.0 7.7 7.8 Продукти харчування та безалкогольні напої -0.2 5.7 6.5 8.4 Продукти харчування -0.2 5.6 6.4 8.1 Хліб та хлібопродукти 0.1 13.6 18.6 15.4 Хліб 0.6 10.1 15.4 14.1 Макаронні вироби 0.6 7.8 9.9 8.1 М’ясо та м’ясопродукти -0.6 -0.3 2.4 10.8 Риба та рибопродукти 1.3 12.5 22.4 20.1 Молоко 0.7 1.1 8.0 7.7 Сир та м’який сир (сир) 0.9 1.6 4.6 4.8 Яйця -6.0 -43.1 -25.4 9.9 Масло вершкове 0.0 -3.6 -0.6 0.1 Олія соняшникова 1.2 13.7 21.8 17.3 Фрукти 1.5 26.2 -9.5 5.3 Овочі -5.9 18.7 7.8 -13.6 Цукор 0.6 1.3 -8.1 -10.5 Безалкогольні напої 1.1 5.7 9.8 11.3 Алкогольні напої. тютюнові вироби 1.5 9.8 16.2 16.2 Одяг та взуття -4.8 -4.5 -5.6 -5.5 Одяг -5.8 -6.5 -5.4 -5.3 Взуття -3.5 -2.0 -6.1 -5.9 Житло. вода. електроенергія. газ тощо 1.6 3.6 4.5 2.5 Утримання та ремонт житла 0.3 5.9 6.3 4.8 Водопостачання 31.9 52.1 52.1 9.6 Прибирання сміття 5.1 13.6 16.2 7.5 Каналізація 29.8 48.8 48.8 9.1 Утримання будинків та прибудинкових територій 0.3 5.8 5.8 7.3 Електроенергія 0.0 0.0 0.0 0.0 Природний газ 0.0 0.0 0.0 0.0 Гаряча вода. опалення 0.0 0.0 0.0 0.0 Предмети домашнього вжитку. побутова техніка та поточне утримання житла 0.3 4.3 5.0 3.3 Охорона здоров’я 0.6 2.4 2.2 2.7 Фармацевтична продукція. медичні товари та обладнання 0.6 -0.9 -2.9 -1.9 Амбулаторні послуги 0.8 8.3 13.3 13.6 Транспорт 1.3 16.8 18.6 14.7 Пальне та олії -0.1 26.5 28.0 24.6 Транспортні послуги 5.2 25.7 28.9 18.4 Пасажирський залізничний транспорт 2.7 18.5 15.5 11.9 Пасажирський автодорожній транспорт 6.0 27.2 30.8 19.1 Зв’язок 0.3 13.7 16.5 14.1 Відпочинок та культура 0.7 4.8 4.6 1.9 Освіта 0.1 1.4 14.7 14.5 Ресторани та готелі 0.8 8.2 13.2 13.4 Різні товари та послуги 0.9 3.2 10.8 10.0

* – Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.