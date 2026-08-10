Технічної можливості прокласти тепломережу під вулицею на Теремках в Києві наразі немає – Пантелеєв

Будівництво гілки тепломережі під вул. Теремківською в Голосіївському районі столиці є технічно неможливим, місто пішло на вирубку дерев через критичну необхідність, повідомив в.о.першого заступника глави Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

"Ми розуміємо людей, які проти знесення зелених насаджень. Ми би точно не йшли на такі заходи без критичної необхідності, адже іншого інженерного коридору для прокладання цієї тепломережі наразі не існує", – розповів він на пресбрифінгу щодо стану виконання Плану стійкості міста Києва у понеділок.

За словами Пантелеєва, ще у 2023 році вивчалася можливість виконання цього проєкту по інших інженерних коридорах, у тому числі під вул. Теремківською. Проте побудувати тепломережу на цій ділянці неможливо через вже прокладені там мережі каналізації, водопроводу, електрокабелів.

За його словами, є лише одна проєктна документація для будівництва тепломережі на цій ділянці, альтернативних документів не було.

"У нас є діалог з громадськістю, зараз призупинили роботи на цій ділянці для повноцінної комунікації з людьми. Намагаємося знайти рішення, яке дасть можливість і провести підготовку до зими, і зберегти зелені насадження", – підкреслив чиновник.

Як повідомлялося, активісти і місцеві жителі виступили проти вирубки дерев у парку в Голосіївському районі для будівництва гілки тепломережі. В КМДА роз’яснили, що йдеться про реалізацію критично важливого для безпеки міста проєкту з обов’язковим подальшим відновленням території.