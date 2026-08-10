За планом енергостійкості в Києві вже побудовано об'єктів розподіленої когенерації на 65 МВт – КМДА

У рамках виконання плану енергостійкості в Києві вже побудовано об’єкти розподіленої когенерації загальною потужністю потужністю 65 МВт, повідомив в.о. першого заступника глави Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

"Ми вже побудували 65Мвт когенераційних установок та понад 16МВт – дизельних електростанцій", – сказав він на пресбрифінгу щодо стану виконання Плану стійкості міста Києва в понеділок.

Рівень готовності відновлення інфраструктури, додав Пантелеєв, уже сягає 60%, Крім того, місто працює над підготовкою житлового фонду до опалювального сезону.

За столичного словами чиновника, протягом року Київ спрямував 800 млн грн на ремонт і модернізацію електрощитових. У цьому році заплановано виконати роботи на 742 об’єктах, наразі план виконано на 20% з них.

Як повідомив Пантелеєв, понад 2 тис. житлових будинків вже виконали заходи з підвищення енергостійкості з використанням міських і державних програм.

Раніше повідомлялося, в межах Плану стійкості столиці передбачено 37 млрд грн на відновлення та будівництво об’єктів і потужностей.