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Економіка

Ощадбанк надав Києву 2,5 млрд грн на підвищення енергостійкості

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Ощадбанк надав Києву 2,5 млрд грн на підвищення енергостійкості

Державний Ощадбанк уклав із Київською міською радою кредитний договір на 2,5 млрд грн для фінансування заходів із підвищення енергетичної стійкості столиці, повідомила пресслужба фінустанови у понеділок.

Зазначається, що залучені кошти вже спрямовано до бюджету розвитку Києва на реалізацію Плану стійкості територіальної громади столиці.

Фінансування має посилити здатність міста протистояти наслідкам воєнних загроз та можливим перебоям в енерго- і теплопостачанні під час опалювального сезону 2026/2027 років. Кредитний договір діятиме до 31 грудня 2028 року.

"Ощадбанк системно підтримує громади у реалізації проєктів, що зміцнюють критичну інфраструктуру та сприяють посиленню власної енергозабезпеченості. Наша частка ринку у кредитуванні муніципального сегменту зараз становить близько 40%", – зазначив заступник голови правління Ощадбанку Сергій Черніков.

За словами директора департаменту фінансів Києва Володимира Репіка, залучене фінансування є своєчасним з огляду на дефіцит міського бюджету для реалізації інвестиційних проєктів в енергетиці.

За даними Нацбанку, станом на 1 червня 2026 року Ощадбанк із загальними активами 527,22 млрд грн посідав друге місце серед 58 платоспроможних банків України.

#ощадбанк #кредит #енергостійкість #київрада
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