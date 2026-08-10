ДПС за 7 міс.-2026 виявила 500 брендів та ТМ з ознаками дроблення, втрати держбюджету сягають 1,7 млрд грн

Державна податкова служба (ДПС) України з початку 2026 року виявила 500 брендів і торговельних марок (ТМ) з ознаками штучного дроблення бізнесу, орієнтовні втрати держбюджету складають щонайменше 1,7 млрд грн, повідомляється на сайті відомства.

Згідно з публікацією у понеділок, з за результатами аналітичних досліджень встановлено 23 великі торговельні мережі, які залучили до таких схем понад тисячу фізичних осіб -підприємців (ФОП).

Всі матеріали ДПС передала до правоохоронних органів. Наразі тривають досудові розслідування.

"Робота триває. Наразі наші фахівці аналізують можливе використання схем дроблення бізнесу ще у 18 великих торговельних мережах. Йдеться про підприємства роздрібної торгівлі одягом, взуттям, електронікою, годинниками, косметикою, побутовою хімією та заклади громадського харчування", – наводяться у публікації слова очільниці ДПС Лесі Карнаух.

Вона підкреслила, що сама по собі робота ФОП та співпраця компанії з такими ФОП не є порушенням. Але коли десятки підприємців формально є окремими суб’єктами господарювання, а фактично працюють як одна компанія – під спільним брендом, в одних магазинах, зі спільними працівниками, складами та управлінням, – це вже питання не моделі ведення бізнесу, а чесності сплати податків.

Як повідомлялося, у липні міністр фінансів України Сергій Марченко на зустрічі із учасниками Міжвідомчої робочої групи з питань детінізації економіки узгодили подальші кроки щодо протидії штучному дробленню бізнесу, удосконалення методів виявлення незаконних практик ухилення від сплати податків та поглиблення міжвідомчої взаємодії. У зустрічі взяли участь керівники ДПС, Державної митної служби, Держфінмону та Бюро економічної безпеки.

Крім того, до кінця грудня поточного року, у рамках програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ), відомства мають напрацювати і податки до Верховної Ради конкретні правила боротьби з ухиленням від оподаткування для спрощеної системи.