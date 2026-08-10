Kormotech отримав сертифікат безпечності та якості харчового виробництва BRCGS

Українська група компаній Kormotech, виробник кормів для собак і котів, першою в Україні отримала міжнародний сертифікат на відповідність стандарту BRCGS Global Standard Food Safety, за результатами аудиту від компанії Bureau Veritas Certification Ukraine підприємство отримало оцінку "A", повідомили у пресслужбі Kormotech агентство "Інтерфакс-Україна".

"Під час сертифікаційного аудиту оцінюється не окремий продукт чи виробнича лінія, а вся система управління безпечністю та якістю підприємства. Отримана оцінка "A" свідчить про відповідність виробничих процесів вимогам стандарту BRCGS та ефективність впроваджених систем контролю", – розповів Сергій Плічко, Lead Auditor, Bureau Veritas Certification Ukraine.

BRCGS – один із найавторитетніших міжнародних стандартів безпечності та якості харчового виробництва, встановлює вимоги до всього виробничого процесу: від перевірки постачальників і контролю сировини до гігієни, простежуваності продукції, пакування, зберігання та управління ризиками. Стандарт застосовують понад 22 тисячі виробничих майданчиків у понад 130 країнах, а його вимоги визнають провідні міжнародні бренди та ритейлери.

Як повідомив операційний директор Kormotech Ігор Параняк, для Kormotech отримання сертифіката стало частиною довгострокової виробничої стратегії та наступним етапом розвитку системи управління якістю в Україні. Щороку Kormotech проходитиме повторний аудит та підтверджуватиме відповідність стандарту в межах регулярного циклу сертифікації. При цьому компанія вже має досвід роботи за вимогами BRCGS на підприємстві у Кедайняї, Литва, яке сертифікують за цим стандартом із 2021 року.

За словами Параняка, підготовка українського підприємства була складнішою, оскільки виробничі потужності в Україні створювалися значно раніше, ніж завод у Литві, спроєктований уже з урахуванням міжнародних вимог до організації виробничих потоків.

"Під час будівництва підприємства в Литві ми від початку закладали вимоги BRCGS у планування виробничих процесів: рух сировини й готової продукції, переміщення працівників, санітарні зони та контроль ризиків. Українські виробництва були збудовані раніше, тому для проходження сертифікації потрібно було адаптувати наявні процеси та системно усунути невідповідності. Отримана оцінка A підтверджує, що підприємство здатне працювати на високому міжнародному рівні", – пояснює Параняк.

Сертифікація створює додаткові можливості для співпраці з міжнародними торговельними мережами й партнерами, для яких відповідність BRCGS є обов’язковою або пріоритетною умовою відбору виробників. Водночас для Kormotech це насамперед інструмент постійного вдосконалення процесів, а не разова формальна перевірка.

"Кілька років поспіль підтверджуємо високі оцінки BRCGS на підприємстві в Литві. Тепер аналогічний міжнародний рівень підтвердило й українське виробництво. Для нас це важливий сигнал: українська команда навіть під час повномасштабної війни здатна впроваджувати складні світові стандарти та відповідати вимогам глобального ринку", – підсумовує Параняк.

Kormotech – глобальна сімейна компанія з українським корінням, яка з 2003 року виробляє високоякісну їжу для котів і собак. Компанія має три виробничі підприємства – два в Україні та одне в Литві (ще один завод у цій країні – на етапі будівництва). Загальна сукупна потужність перевищує 102 тис. тонн продукції на рік, асортимент налічує понад 750 позицій. Kormotech – лідер в Україні, входить у топ-50 світових виробників харчування для тварин, компанія стабільно присутня серед петфуд-брендів, що найбільш динамічно розвиваються. Продукція групи компаній представлена у понад 50 країнах світу, як під власними брендами: Optimeal, Delickcious, CLUB 4 PAWS, My Love, Мяу! Гав!, так і під приватними торговими марками партнерів.

Bureau Veritas Certification Ukraine – український підрозділ міжнародної компанії Bureau Veritas, одного зі світових лідерів у сфері інспекції, тестування та сертифікації. Компанія працює в Україні з 2003 року та надає послуги з оцінки відповідності у промисловості, агросекторі, будівництві та інших галузях.