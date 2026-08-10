Новий голова правління "Енергоатома" має бути призначений не пізніше жовтня – глава Міненерго

НАЕК "Енергоатом" не пізніше жовтня отримає нового голову правління та оновлений склад виконавчого органу, прогнозує перший віце-прем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Наглядова рада "Енергоатома" оновлена. По голові правління, я сподіваюся, у вересні буде фіналізований конкурс. Максимум у жовтні буде голова правління і буде правління оновлене", – сказав він під час засідання комітету Верховної ради з питань енергетики та ЖКП у понеділок.

Оскільки засідання енергокомітету стосувалося діяльності "Східного гірничо-збагачувального комбінату" та остаточного прийняття закону про нього, який передбачає приєднання до "Енергоатома", Шмигаль зазначив, що з новим керівництвом оператора АЕС будуть напрацьовуватися фінансовий план, погашення заборгованості та інші питання видобувного підприємства.

Як повідомлялося, наглядова рада НАЕК "Енергоатом" оголосила міжнародний конкурсний відбір на посаду голови правління компанії. Кінцевий строк подання документів було зафіксовано 31 липня 2026 року. Наглядова рада "Енергоатома" 20 серпня 2025 року припинила повноваження та звільнила Петра Котіна з посади в.о. голови правління компанії за його заявою. Очолювати компанію тимчасово призначили Павла Ковтонюка, який з червня 2022 року очолював Рівненську АЕС, а до цього був головним інженером станції.

30 червня 2026 року Верховна Рада України підтримала у першому читанні внесений урядом законопроєкт "Про акціонерне товариство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат (СхідГЗК)" № 15122 від 1 квітня 2026 року.

За словами першого віце-прем’єра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля, документ передбачає процедуру перетворення державного підприємства "СхідГЗК" на акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Він додав, що надалі це дозволить приєднати "СхідГЗК" до НАЕК "Енергоатом" і реалізувати стратегію створення вертикально інтегрованого холдингу.

Згідно з інформацією на сайті підприємства, "СхідГЗК" входить до десятки найбільших виробників урану (2% світового видобутку) і є єдиним в Україні підприємством, що забезпечує видобуток уранової руди і виробництво концентрату природного урану. Підприємство забезпечує до 40% потреб в урані українських атомних станцій. Стратегічна мета – 100% забезпечення потреб вітчизняної ядерної енергетики в урановій сировині.

Наприкінці травня заступниця міністра енергетики Валентина Москаленко зазначала, що кредиторська заборгованість ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" становить 9,8 млрд грн, що майже втричі перевищує балансову вартість основних активів в 3,6 млрд грн. За її словами, борг "СхідГЗК" перед НАЕК "Енергоатом" становить 3,3 млрд грн, перед держбюджетом – приблизно 400 млн грн, решта – перед іншими постачальниками.

Вона звернула увагу, що Міністерство спільно з підприємством розробляє план його оздоровлення на три роки, який передбачає поступове погашення боргів і доведення виробництва урану з 25 тонн до 40 тонн на місяць. Заступниця міністра уточнила, що для "СхідГЗК" точка беззбитковості становить 50 тон на місяць.