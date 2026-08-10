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Економіка

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 10,5%

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Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 10,5%

Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив інтервенції на міжбанківському ринку на $119,9 млн, або на 10,5%, – до $1 млрд 18,7 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу валюти юрособами незначно зменшилося до $151,4 млн з $153,2 млн за такий самий період тижнем раніше та сумарно становило $605,4 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення середньоденне негативне сальдо збільшилось: з понеділка по четвер воно становило $24,2 млн проти $9,8 млн на позаминулому тижні.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень із позначки 44,6395 грн/$1, на кінець тижня послабився до 44,7626 грн/$1.

На готівковому ринку курс купівлі долара за тиждень майже не змінився і становив 44,46 грн/$1, тоді як курс продажу зміцнився на 4 коп. – до 44,87 грн/$1.

#валютні_інтервенції #нбу
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