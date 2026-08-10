Зернові відвантаження до портів Великої Одеси на початку серпня впали на 84% – Spike Brokers

Відвантаження зернових залізницею в напрямку портів Великої Одеси за перші п’ять днів серпня скоротилися на 84,3% порівняно з аналогічним періодом липня – до 40,8 тис. тонн, повідомила брокерська компанія Spike Brokers.

За її даними, загальний обсяг експорту агропродукції з України за 1-6 серпня становив 312,9 тис. тонн проти 784,5 тис. тонн за аналогічний період липня, скоротившись на 60,1%. При цьому експортна виручка зменшилася на 38,4% – до $201,5 млн із $326,9 млн.

Найбільше скорочення припало на зернові: експорт пшениці за перші шість днів серпня становив 93,2 тис. тонн проти 294,9 тис. тонн на початку липня, кукурудзи – 33,5 тис. тонн проти 293,7 тис. тонн відповідно.

Водночас у структурі серпневого експорту з’явився сезонний потік ріпаку обсягом 27,9 тис. тонн, а відвантаження соєвої макухи зросли до 25,7 тис. тонн із 18,6 тис. тонн за аналогічний період липня. Експорт соняшникової олії скоротився до 30,7 тис. тонн із 52,1 тис. тонн.

За перші п’ять діб серпня залізницею загалом перевезено 182 тис. тонн зернових вантажів і продуктів перемелу, що на 44,1% менше за аналогічний період липня.

"Дані УЗ за перші п’ять днів місяця показують різке скорочення залізничного зернового потоку до морських портів, тоді як сухопутні залізничні переходи та автомобільний експорт працюють відносно активніше", – зазначено в повідомленні.

Щодо сухопутних логістичних каналів, за 1-6 серпня через автомобільні пункти пропуску експортовано 59,6 тис. тонн агропродукції проти 53,6 тис. тонн за аналогічний період липня (на 11,3% більше).

За даними Spike Brokers, середньодобова передача зернових вантажів і шротів через прикордонні переходи за перші п’ять днів серпня становила 142 вагони проти 139 вагонів у липні.

Найбільше зросли обсяги на румунському напрямку – до 31,2 вагона на добу, або на 29,3 вагона більше за липневий рівень. Польща збільшила передачу до 27,4 ваг./добу (+13.8). Натомість Угорщина скоротила цей показник до 23 ваг./добу (-15.9), Словаччина – до 14,2 ваг./добу (-2.7). Накопичення зернових вагонів у напрямку кордону піднялося з 369 до 521 вагона, або на 41.2%

"На відміну від слабшого загального темпу аграрного експорту, автомобільний канал почав серпень активніше, ніж липень. Проте його абсолютна місткість залишається недостатньою для компенсації скорочення великотоннажних зернових потоків через морські порти", – зазначено в повідомленні.

На дунайському напрямку також зафіксовано зростання активності: кількість зерновозів у русі збільшилася до 1 296 вагонів (+155), середньодобове вивантаження – до 157 вагонів (+106).