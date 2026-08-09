Молдова готує пропозиції щодо передачі Україні 20 локомотивів – Калашник

Молдова готує пропозиції щодо можливості передачі Україні 20 локомотивів, також сторони працюють над відкриттям нового спільного пункту пропуску та забезпеченням безперешкодного транзиту українських вантажів, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"Наш пріоритет – безперешкодний рух від Одеси до дунайських регіону", – написав Калашник за підсумками робочої зустрічі на Одещині з віцепрем’єр-міністром-міністром інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимиром Болею.

За його словами, для забезпечення транзиту необхідно гарантувати вільний і безпечний проїзд 7-кілометровою ділянкою дороги М-15 у районі Паланки. Також сторони готуються до відкриття нового спільного пункту пропуску.

У сфері залізничних перевезень Молдова готує пропозиції щодо можливості надання Україні 20 локомотивів. Також сторони працюють над забезпеченням конкурентної вартості перевезень та додаткових маршрутів для українських вантажів через Молдову до румунського порту Констанца.

Калашник зазначив, що результатом домовленостей мають стати збільшення кількості маршрутів, пришвидшення проходження кордону та посилення логістичного сполучення між Україною, Молдовою та Європейським Союзом.