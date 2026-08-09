Росія завдала масованого удару по активах Групи "Нафтогаз" по всій країні

Росія продовжує завдавати масованих ударів по різних підприємствах, які входять до Групи "Нафтогаз": за менш ніж три останніх доби вражені об’єкти на сході, заході та в центральній частині України, йдеться у повідомленні групи у неділю.

"За останні дні інтенсивність ворожих атак по нафтогазовій інфраструктурі суттєво зросла. Очевидно, що мета ворога – завдати максимальної шкоди українському видобутку та іншій критичній інфраструктурі, щоб унеможливити підготовку до опалювального сезону. Наш пріоритет – зберегти життя людей та продовжити працювати, навіть у таких важких обставинах", – наголосив в.о. голови Групи "Нафтогаз" Сергій Федоренко.

Згідно з повідомленням, зокрема, в ніч на 9 серпня зазнали масованого обстрілу видобувні активи "Укрнафти", а також буровий майданчик компанії: проти видобувної інфраструктури було задіяно десятки ударних дронів.

"На місці – суттєві руйнування, частину обладнання виведено з ладу. Роботу активу зупинено. Завдяки вжитим заходам безпеки працівники атакованих об’єктів не постраждали", – уточнив "Нафтогаз".

Напередодні, 7 і 8 серпня, під атакою ворожих дронів опинилися 7 автозаправних комплексів мережі UKRNAFTA у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях, унаслідок одного з російських ударів постраждав працівник АЗК – наразі він у лікарні, де отримує всю необхідну допомогу, зазначено в публікації.

Крім того, додала Група, 8 серпня ворог атакував реактивними дронами виробничі об’єкти "Нафтогазу" в центральній частині країни. На момент удару персонал перебував в укритті. Атакований об’єкт зазнав серйозних руйнувань.