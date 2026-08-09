Завод німецької Kromberg&Schubert на Житомирщині призупинив роботу після обстрілу РФ

Підприємство "Кромберг енд Шуберт Житомир" (с.Оліївка, Житомирський р-н, Житомирська обл.), яке належить німецького виробнику комплектуючих для автопромисловості Kromberg&Schubert, протягом останньої доби зазнало атаки, внаслідок якої виробничі потужності та інфраструктура отримали значні пошкодження та масштабні руйнування.

"Через значний рівень пошкоджень підприємство вимушене тимчасово призупинити роботу на невизначений термін. Можливі строки відновлення діяльності стануть зрозумілими після завершення технічної оцінки та визначення повного обсягу необхідних відновлювальних робіт", – йдеться в офіційній заяві дирекції підприємства у Facebook.

Компанія наголосила, що є цивільним виробничим підприємством зі 100% німецькими інвестиціями, яке вже 11 років працює в Житомирському регіоні та забезпечує робочими місцями близько 3500 людей.

Згідно з інформацією, внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав.

Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у Facebook зазначив, що наслідки ворожої атаки локалізовано силами ДСНС, на місці працює слідчо-оперативна група правоохоронних органів.

"Обласна військова адміністрація спільно з органами місцевого самоврядування вже працює над пошуком можливих шляхів допомоги стратегічному інвестору. Ми зацікавлені у збереженні роботи підприємства, підтримці його колективу та створенні умов для якнайшвидшого відновлення", – написав він.

Kromberg&Schubert розпочала свою роботу в Україні з м.Луцьк в 2004 році. На Житомирську область вона розширила свою діяльність у 2015 році, коли реалізувала інвестиційний проект із будівництва підприємства з виробництва електротехнічного та оптичного устаткування загальною вартістю EUR30 млн. У його відкритті свого часу брав участь тодішній президент України Петро Порошенко. Зазначалося, що продукція заводу постачається автовиробникам Audi, Volkswagen, Porsche та іншим.

Згідно із даними системи YouControl ТОВ "Кромберг енд Шуберт Україна ЖУ" (раніше – "Кромберг енд Шуберт Житомир") у 2025 році збільшило виручку на 30,4% – до 2 млрд 113,4 млн грн, а його чистий прибуток зріс у 2,1 рази – до 164,4 млн грн.

Транснаціональна компанія Kromberg&Schubert, якій у 2027 році виповниться 125 років, є постачальником у сфері автомобільної індустрії. Має виробництво у багатьох країнах світу у більш ніж 40 локаціях та налічує понад 50 тис. співробітників.