Нацбанк покращив прогноз зростання ВВП України в III кв.-2026 до 2,1%, в IV кв.-2026 – до 4,2%

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у третьому кварталі зросте на 2,1%, у четвертому – на 4,2% і у першому кварталі наступного року – на 5,2%, такий оновлений поквартальний прогноз опублікував Національний банк у квітневому "Інфляційному звіті" на своєму сайті.

"Пом’якшення фіскальної політики та масштабний економічний імпульс завдяки спрямуванню частини зовнішнього фінансування на локалізацію виробництва озброєння, а також більші, ніж торік, урожаї сприятимуть пожвавленню економічної активності в другому півріччі", – зазначив НБУ, який в цілому покращив прогноз зростання економіки на цей рік до 1,8% з 1,3% у квітневому "Інфляційному звіті".

Тоді Нацбанк очікував, що у третьому кварталі цього року ВВП збільшиться на 1,9%, у четвертому – на 1,7%, а у першому кварталі наступного року – на 4,7%.

НБУ тепер очікує зростання дефіциту зведеного бюджету (без урахування грантів у доходах) до 35,2% ВВП за підсумками 2026 року порівняно із 24,7% ВВП минулого року, тоді як ще у квітні він навпаки прогнозував зменшення цього показника до 19,2% ВВП.

Як йдеться у звіті, у другому кварталі цього року видатки бюджету зросли на 32,7% порівняно із другим кварталом минулого року – на 0,45 трлн грн, до 1,81 трлн грн, тоді як у першому кварталі вони були на минулорічному рівні у 1,25 трлн грн.

Нацбанк наголосив, що фіскальний імпульс перекриває негативний ефект від обстрілів, який Нацбанк оцінює у 0,9 відсоткового пункту.

За попередньою оцінкою Держстату, після спаду на 0,6% у першому кварталі цього року у другому кварталі 2026 року ВВП збільшився на 0,6%, тоді як Нацбанк у квітневому прогнозі очікував його зростання на 1,7%.

НБУ пояснив, що суттєвішому зростанню економіки перешкоджають наслідки інтенсифікації атак Росії на логістичну інфраструктуру, зокрема блокування портів, а також на енергетику та об’єкти бізнесу. Спад також суттєво поглибився й у будівництві (до 7,5% у другому кварталі) на тлі високої бази порівняння минулого року, нестачі кваліфікованих кадрів та зміни структури попиту в умовах воєнних та енергетичних шоків: активність зміщувалася від великих житлових проєктів у бік приватного житла та відновлення інфраструктури.

Центробанк також підтвердив прогноз зростання на 2027 рік у 2,8%, але змінив очікування поквартальної динаміки: якщо у квітні він очікував у другому кварталі наступного року збільшення ВВП на 2,5%, у третьому – на 2,0% та у четвертому на 2,5%, то тепер ці показники складають відповідно 4,3%, 2,4% та 0,2%.

Пришвидшення темпів відновлення у наступні роки НБУ пов’язує зі збільшенням інвестицій у розбудову виробничих потужностей, зокрема ОПК, подальшого нарощування врожаїв, поступової стабілізації в енергетичному секторі і збереження стійкого споживчого попиту.

"М’яка фіскальна політика зумовлюватиме додатний розрив ВВП у 2026-2027 роках", – наголошується також у Інфляційному звіті.

Прогноз дефіциту зведеного бюджету на наступний рік підвищено з 17,7% ВВП до 25,6% ВВП, на 2028 рік – з 10,9% ВВП до 14,6% ВВП.

Згідно зі звітом, зниження прогнозу зростання ВВП на 2028 рік з 3,7% до 3,0% пов’язано із суттєвішою фіскальною консолідацією.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2025 році зростання ВВП України сповільнилося до 1,8% з 2,9% у 2024 році та 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022 році – першому році повномасштабної російської агресії.