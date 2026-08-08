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Економіка

Європейський Союз вніс до Фонду підтримки енергетики України додаткові €30 млн

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Європейський Союз вніс до Фонду підтримки енергетики України додаткові €30 млн
Фото: Міненерго

Європейський Союз спрямував додаткові 30 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, таким чином збільшивши свій загальний внесок у фонд до 279 млн євро, повідомив перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Кошти, які надходять через цей фінансовий інструмент, допомагають нам відновлювати пошкоджену російськими атаками енергетичну інфраструктуру, закуповувати критично необхідне обладнання для наших енергетичних компаній та забезпечувати надійне енергопостачання, насамперед для критичної інфраструктури", – цитує Шмигаля пресслужба Міненерго у Телеграмі у суботу.

#міненерго #єс #енергетика
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