Понад 1,4 мільйона т зерна вже намолочено на Вінниччині з урожайністю вищою за торішню – ОВА

Понад 1,4 мільйона т зерна вже намолочено на Вінниччині, повідомила очільниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

"Жнивна кампанія в області триває. Аграрії вже обмолотили 246 тисяч гектарів ранніх зернових і зернобобових культур – це 60% від запланованих площ. Середня урожайність становить 59,6 ц/га – на 1,9 ц/га більше, ніж за відповідний період минулого року", – написала вона у Телеграмі у суботу.

За даними ОВА, найбільше наразі намолочено озимої пшениці – 1,2 млн т. Її середня урожайність також вища за торішню. Вже завершено збір озимого ячменю та гороху. Активно триває збирання ярого ячменю, ярої пшениці та жита. Паралельно аграрії завершують збір озимого ріпаку. Обмолочено вже 80% площ.