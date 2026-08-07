Чиста купівля населенням валюти у липні 2026 зменшилась до $0,5 млрд

Обсяги купівлі населенням України валюти у липні 2026 року перевищили обсяги її продажу на $0,5 млрд у доларовому еквіваленті порівняно з $0,51 млрд у червні цього року та $0,33 млрд – у липні торік.

За даними Нацбанку, порівняно з червнем купівля готівкової валюти зросла на $27,1 млн – до $2 млрд 1,6 млн, а продаж – на $33,9 млн, до $1 млрд 501,6 млн.

Обсяг купівлі населенням готівкових доларів у липні зріс порівняно з червнем на $64,7 млн – до $1 млрд 323,2 млн, тоді як продаж зменшився на $0,2 млн – до $1 млрд 90,8 млн.

Щодо готівкових євро, то у липні обсяг їх купівлі населенням у доларовому еквіваленті зменшився на $46,2 млн – до $607,9 млн, тоді як продаж зріс на $23,9 млн – до $341,6 млн.

Операції клієнтів банків із безготівковою валютою в липні порівняно з червнем зросли як за купівлею, так і за продажем: купівля збільшилася на $42,1 млн – до $11 млрд 27,6 млн, тоді як продаж – на $336,9 млн, до $7 млрд 513,3 млн.

В свою чергу операції між банками порівняно із червнем зменшилися на $194,2 млн – до $8 млрд 428,2 млн.

У річному вимірі обсяг купівлі безготівкової валюти клієнтами банків зріс на $1 млрд 919,2 млн, продажу – на $737,7 млн, а обсяг міжбанківських операцій – на $1 млрд 240,4 млн

Офіційний курс гривні до долара у липні зміцнився порівняно з червнем на майже 16 коп. – до 44,69 грн/$1, при цьому офіційний курс гривні до євро за місяць послабився на 11 коп. – до майже 51,28 грн/EUR1.

Чисті валютні інтервенції Нацбанку у липні зменшилися порівняно з червнем на $296,0 млн – до $4 млрд 791,0 млн та перевищили показник липня 2025 року на $1 млрд 354,9 млн.