НБУ у липні оштрафував банк "Український капітал" на 42,5 млн грн та Райффайзен Банк на 16,1 млн грн

Національний банк України (НБУ) у липні 2026 року застосував заходи впливу до двох банків і 19 небанківських фінустанов за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства, зокрема оштрафував банк "Український капітал" загалом на 42,5 млн грн, а Райффайзен Банк – на 16,1 млн грн, повідомив регулятор на сайті.

Банк "Український капітал" отримав штраф 40,5 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Серед порушень Нацбанк назвав недоліки у застосуванні ризик-орієнтованого підходу, внутрішніх документах із питань фінмоніторингу, перевірці клієнтів та наданні інформації і документів на запити інспекційної групи.

Ще 2 млн грн штрафу банк отримав за порушення вимог валютного законодавства: неналежне здійснення валютного нагляду, недостатній аналіз і перевірку документів щодо валютних операцій та невиявлення їх індикаторів.

Крім того, банк "Український капітал" отримав два письмові застереження. Перше стосувалося додаткової перевірки клієнтів, які або кінцеві бенефіціари яких є політично значущими особами (PEP), автоматизації типових форм відповідей та даних в анкетах клієнтів, друге – несвоєчасного подання статистичної звітності про валютні операції та помилок у ній.

Райффайзен Банк оштрафовано на 16,1 млн грн за низку порушень у сфері фінмоніторингу. Йдеться про неналежну перевірку клієнтів і застосування ризик-орієнтованого підходу, недоліки в управлінні ризиками під час використання інформаційних продуктів і технологій, несвоєчасне повідомлення про порогові фінансові операції та неналежне надання інформації й документів на запити НБУ.

Банк також отримав письмове застереження за недоліки під час перевірки клієнтів, які або кінцеві бенефіціари яких є PEP, у внутрішніх документах із питань фінмоніторингу та анкетах клієнтів, а також за незабезпечення передачі всієї отриманої інформації про платника.

Серед небанківських фінустанов найбільший штраф – 799 тис. грн – отримало ТОВ "ФК "Гроувей" за недоліки у внутрішніх документах, неналежну перевірку клієнтів, порушення вимог щодо зберігання документів і надання інформації Нацбанку, а також помилки у статистичній звітності.

ТОВ "ФК "Кредіплюс" оштрафовано на 595 тис. грн за недоліки у внутрішніх документах із фінмоніторингу та перевірці клієнтів, неповне надання інформації Нацбанку й порушення під час формування статистичної звітності.

Штраф ТОВ "ФК "Форвард Фінанс" у 459 тис. грн пов'язаний із неналежним застосуванням ризик-орієнтованого підходу, перевіркою клієнтів і відповідального працівника, несвоєчасним поданням результатів внутрішньої перевірки та недоліками у звітності.

ТОВ "ФК "Роял Фінанс 1" отримало 391 тис. грн штрафу, серед причин – неналежне оновлення внутрішніх документів, робота відповідального за фінмоніторинг працівника, ризик-орієнтований підхід, неповне надання інформації Нацбанку та порушення у статистичній звітності.

ТОВ "Фінетика" та ТОВ "ФК "Мега Фінанс" отримали штрафи по 51 тис. грн за несвоєчасне подання звітності з питань фінмоніторингу, а ТОВ "Дживвайп Фінанс" і ТОВ "ФК "Мані Репаблік" – по 17 тис. грн за суттєві помилки у статистичній звітності про валютні операції.

Письмові застереження за несвоєчасне подання звітності з питань фінмоніторингу також отримали Представництво "Греко Україна ГМБХ", ПТ "Ломбард "9999", ТОВ "ФК "Дастер Капітал", ТОВ "ФК "Основа", ТОВ "ФК "Паблік Фінанс", ТОВ "ФК Соната Фінанс", ТОВ "Просто Лізинг", ТОВ "Страховий брокер "Рілай", ТОВ "Атріа Іншуранс Брокер", ТОВ "Ексізаналітикс" та ТОВ "Інвестмент Юніон".