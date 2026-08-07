Попередня сума прямих втрат Intertop після знищення основного складу становить 450 млн грн

Попередня сума прямих втрат Intertop після знищення основного складу російською атакою становить 450 млн грн, повідомив CEO Intertop Ukraine Сергій Бадрітдінов.

"Попередня сума прямих втрат товару становить 450 млн грн. На жаль, компенсувати такі втрати в повному обсязі неможливо. Наразі наш головний фокус – максимально швидко відновити товарні запаси спільно з партнерами та постачальниками, перебудувати логістичні процеси й забезпечити стабільну роботу магазинів, сайту та мобільного застосунку", – розповів Бадрітдінов в інтерв’ю Асоціації рітейлерів України.

За його словами, втрачені товарні запаси із поточних колекцій, а також нові поставки колекції осінь-зима. Втрата логістичних потужностей і товару вплине на темпи розвиту компанії і частину запланованих на осінь відкриттів магазинів компанія змушена переглянути.

Бадрітдінов зазначив, що диверсифікація товарних запасів дозволила зменшити масштаб втрат.

Для допомоги постраждалому бізнесу держава могла би запровадити зрозумілий механізм компенсації підтверджений втрат, в тому числі зараховувати частину збитків у рахунок майбутніх платежів з податку на прибуток чи ПДВ, надання доступного пільгового фінансування для відновлення та тимчасове спрощення регуляторного навантаження, вважає CEO Intertop Ukraine.

"І останнє – рівні правила для українського бізнесу та іноземних онлайн-платформ. Українські компанії платять податки, створюють робочі місця та інвестують у країну, тому не мають опинятися у гірших конкурентних умовах. Ми бачимо, що Європа також переглядає підходи до оподаткування іноземних маркетплейсів. Україні теж потрібно рухатися до моделі, де для всіх, хто продає українському споживачеві, діють співставні правила", – підкреслив Бадрітдінов.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки 5 серпня було знищено основний логістичний вузол MTI Group, високотехнологічний автоматизований логістичний комплекс класу "А" DENKA LOGISTICS у с.Чайки на Київщині, де розміщувалися в тому числі склади Intertop Ukraine.