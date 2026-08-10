Прогалини в Земельному кодексі загрожують діяльності українських компаній з іноземним капіталом – Асоціація ТЕЛАС

Українська асоціація операторів зв'язку ТЕЛАС звернулася до уряду, РНБО та профільних державних органів із закликом терміново усунути системну законодавчу прогалину в Земельному кодексі України. Йдеться про правову невизначеність щодо можливості набуття землі юридичними особами з іноземною участю. Упродовж останнього часу ця колізія перетворилася на інструмент тиску на міжнародних інвесторів, що ставить під ризик подальші фінансові надходження в українську економіку, йдеться у відкритому листі ТЕЛАС, оприлюдненому на офіційному сайті Асоціації.

В Асоціації наголошують, що проблема давно вийшла за межі окремого судового спору. Йдеться про правову невизначеність, яка створює реальну загрозу захисту права власності, ставить під сумнів стабільність роботи критичної інфраструктури та формує небезпечний сигнал як для поточних міжнародних інвесторів, які вже присутні на українському ринку, так і для потенційних інвесторів, від яких Україна очікує участі в повоєнному відновленні.

Як зазначається у зверненні, міжнародні партнери прийшли в Україну законно, працюють у правовому полі, вкладають кошти, створюють робочі місця та підтримують економіку під час війни. Однак через неоднозначне трактування норм, колізії та відсутність єдиної правозастосовної практики вони позбавляються гарантованих прав або стають об'єктом маніпуляцій.

У ТЕЛАС зазначають, що чинна редакція статті 82 Земельного кодексу України містить законодавчу прогалину, яка дозволяє по-різному тлумачити право юридичних осіб, створених за законодавством України, але які у своїй структурі мають іноземний капітал, набувати у власність земельні ділянки несільськогосподарського призначення.

Водночас Земельний кодекс передбачає таку можливість навіть для іноземних юридичних осіб, що фактично ставить зареєстрований в Україні бізнес навіть у гірше становище, порівняно з іноземними компаніями.

"Йдеться про правову невизначеність у застосуванні статті 82 Земельного кодексу України щодо можливості набуття у власність земельних ділянок несільськогосподарського призначення юридичними особами, створеними за законодавством України, у статутному капіталі яких наявна іноземна участь. Кодекс не визначає, на який саме момент має оцінюватися склад засновників або учасників юридичної особи: на момент її створення чи на момент набуття права власності на земельну ділянку", – підкреслили в ТЕЛАС.

В Асоціації наголошують, що телекомунікаційна галузь стала яскравим прикладом таких маніпуляцій, а їхні наслідки створюють пряму загрозу для цивільного населення. Коли ділянка під базовою станцією оператора мобільного звʼязку потрапляє до рук третіх осіб, новий власник отримує важелі для тиску, встановлюючи непропорційну орендну плату або блокуючи доступ ремонтних бригад до обладнання. У разі аварій чи блекаутів інженерів позбавляють можливості обслуговувати вежі, що загрожує зникненням мобільного зв'язку, інтернету та сповіщень про повітряну тривогу в цілих районах.

Водночас у зверненні підкреслюють, що телеком є лише першим прикладом значно масштабнішої проблеми. Якщо за результатами розгляду справи № 926/3616/23 Верховний Суд сформує підхід, за яким українські юридичні особи з іноземною участю не можуть набувати земельних ділянок несільськогосподарського призначення, понад 80 тисяч українських підприємств із залученням іноземного капіталу потенційно можуть опинитися в аналогічній ситуації. У зоні ризику опиняються енергетичні об'єкти, агропромислові підприємства, логістичні комплекси й оборонні виробництва.

У зверненні також нагадується, що Колегія суддів Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду прямо зазначила, що різне застосування правових норм підриває довіру міжнародного бізнесу та може призвести до скасування або призупинення важливих інвестиційних проєктів в Україні. Жоден інвестор не вкладатиме кошти у відбудову держави, якщо існуватиме ризик втратити контроль над майном через неоднозначне тлумачення законів. Тому Асоціація ТЕЛАС закликає Кабінет Міністрів, Верховну Раду та РНБО спільно ініціювати зміни до статті 82 Земельного кодексу України.

"Експерти ТЕЛАС переконані, що своєчасне законодавче врегулювання цього питання дозволить посилити гарантії захисту інвесторів, знизити рівень правової невизначеності, забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури та стане ще одним практичним кроком України на шляху до формування сучасного, передбачуваного та конкурентного інвестиційного середовища", – підсумували в Асоціації.