Сенс Банк вважає безпідставним позов "Кернела" на $38,8 млн

Державний Сенс Банк вважає безпідставними вимоги кіпрської Etrecom Investments Limited із групи "Кернел" про солідарне стягнення понад $38,8 млн (близько 1,7 млрд грн) за договорами РЕПО 2021 року та не визнає їх, повідомила пресслужба банку.

Як зазначається, Сенс Банк не був стороною договорів між Etrecom Investments Limited та Greatford Limited (Кіпр), яка входить до групи попередніх власників банку, не надавав гарантій за ними та не брав на себе відповідних зобов’язань.

Нинішнє звернення Etrecom Investments Limited є вже третім таким позовом, тоді як два попередні було повернуто позивачу через неусунення недоліків позовних заяв.

Сенс Банк також заявив відвід складу суду у поточній справі. Згодом суддя заявила самовідвід. Очікується, що розгляд справи новим суддею розпочнеться спочатку.

За оцінкою фінустанови, результат спору може позначитися на майнових інтересах держави як акціонера, вартості банку та умовах його майбутньої приватизації. До участі у справі вже залучено Міністерство фінансів і Кабінет міністрів України.

Як повідомлялося, у липні 2026 року "Кернел" пояснював позов необхідністю захистити свої комерційні інтереси та повернути близько $30,9 млн фінансування, наданого у 2021 році. В агрохолдингу стверджували, що угоду ініціював тодішній Альфа-Банк Україна, він визначав її умови та вів переговори, тоді як Greatford Limited виконувала технічну роль.

За матеріалами судового реєстру, у позові на $38,82 млн близько $30,54 млн становить основна сума вимог, ще $8,28 млн – відсотки за прострочення платежу. Позов було прийнято до розгляду 27 квітня 2026 року.

Агрохолдинг "Кернел" до повномасштабного вторгнення займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

За результатами дев’яти місяців 2026 фінансового року (липень 2025 року – березень 2026 року) "Кернел" зменшив чистий прибуток на 5% – до $208 млн, тоді як його виручка збільшилася на 0,4% – до $3 млрд 92 млн, а EBITDA – на 1%, до $403 млн.

За даними Нацбанку, Сенс Банк на 1 червня 2026 року із загальними активами 158,61 млрд грн посідав 9-те місце серед 58 платоспроможних банків України.