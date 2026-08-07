НБУ пом'якшив вимоги до реструктуризації кредитів бізнесу та застави агропродукції

Національний банк України (НБУ) дозволив банкам не визнавати дефолт боржників у разі короткострокової, строком до одного року, реструктуризації заборгованості через фінансові труднощі, спричинені війною, а також пом’якшив вимоги до врахування аграрної продукції як застави, повідомила пресслужба регулятора.

Послаблення щодо реструктуризації поширюватиметься на юридичних осіб та фізосіб-підприємців, борги яких реструктуризовано в період із 1 липня 2026 року до 1 вересня 2027 року включно. Банк при цьому має оцінити спроможність позичальника подолати фінансові труднощі, відновити обслуговування заборгованості та погасити її у визначений строк.

Зміни також передбачають особливі умови врахування аграрної продукції як застави за кредитами підприємствам агропромислового комплексу до 1 вересня 2027 року. Зокрема, коефіцієнт ліквідності такої застави підвищено до 0,75 із 0,4, а максимальний загальний строк кредитного договору, за яким вона може враховуватися, – до 18 із 12 місяців.

Банки також зможуть визначати вартість заставленої агропродукції виходячи з її фактичного залишку на звітну дату, але не вище вартості, зафіксованої в договорі застави.

За оцінкою НБУ, це має розширити можливості агропідприємств залучати фінансування для поповнення оборотного капіталу, зберігання продукції та використання альтернативних логістичних маршрутів на тлі порушення експортної логістики.

"Наші рішення не скасовують відповідального оцінювання ризиків. Вони дають банкам більше гнучкості, а життєздатним підприємствам – можливість пройти складний період", – зазначив голова регулятора Андрій Пишний.

Окремо Нацбанк змінив правила врахування гарантійних інструментів, що надаються на портфельній основі. Для гарантій із двома рівнями покриття – індивідуальним і загальним портфельним лімітом – банк за певних умов зможе враховувати забезпечення на рівні індивідуального покриття.

Зокрема, використання портфельного ліміту за загальним правилом не має перевищувати 50%, а банк повинен щонайменше раз на рік контролювати його використання та очікувані виплати.

Ці зміни мають сприяти ширшому застосуванню портфельних гарантій, зокрема інструментів, передбачених програмою фінансової підтримки Ukraine Facility.

Центробанк також уточнив порядок розрахунку кількості днів прострочення за кредитом фізособи, якщо його повністю або частково погашено коштами іншого кредиту – овердрафту або кредитної картки.

Зазначається, що зміни затверджено постановами правління НБУ №88 та №89 від 7 серпня, які набирають чинності 8 серпня.