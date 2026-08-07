Орендні ставки та ціни пропозиції на приміщення стріт-ритейлу у центрі Києва впали вдвічі з 2021р - UTG

У центрі Києва орендні ставки на для стріт-ритейлу знизились на 30-50% в доларовому еквіваленті, ціни пропозиції таких фасадних приміщень впали на 25–40% порівняно з кінцем 2021 року, причому ринок практично зупинився через високі ризики й дефіцит реальних покупців із живими грошима, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" директор компанії UTG Євгенія Локтіонова.

За даними UTG, прайм-ставки на головних торговельних коридорах столиці до початку повномасштабної війни сягали близько $70/кв. м/місяць.

"Наразі реальні договірні ставки для ліквідного фасадного стріт-ритейлу в центрі коливаються в межах $15–30 за кв. м (залежно від магістралі, трафіку та наявності генератора/укриття). Неліквідні об’єкти змушені давати ще більші знижки", - повідомила Локтіонова.

Причини падіння, звісно, пов’язані з війною: зниження купівельної спроможності, комендантська година, обмеження на роботу вночі (вплив на сегмент HoReCa) та енергетичні блекаути.

Щодо продажу, то у валюті дисконти на об’єкти стріт-ритейлу в центральних районах (Шевченківський, Печерський) становлять у середньому 30% від ціни 2021 року.

Де-факто, за словами Локтіонової, повноцінних ринкових інвестиційних угод обмаль. "Власники тримають номінальні високі ціни в оголошеннях, але реальний продаж відбудеться лише за умови суттєвого торгу (дисконту) на користь покупця, який бере на себе ризики утримання та відновлення бізнес-активу", - каже вона.

При цьому ситуація у стріт-ритейлі Києва дуже різна. Локації на кшталт Рейтарської та Арсенальної успішно розвиваються завдяки концепції "місця для життя та спілкування". Натомість класичні криті ринки, як-от Бесарабка, втрачають позиції через застарілі формати та високі ціни.

"Перспектива стріт-ритейлу — за осередками з унікальною атмосферою. Наприклад, Рейтарська стала магнітом для креативної публіки. Тут поєдналися невеликі кав’ярні, шоуруми українських брендів та гастрономічні проєкти. Успіх пояснюється пішохідною атмосферою, тусовкою та концентрацією "своїх" людей. Арсенальна (A-Station): приклад професійного урбаністичного редевелопменту. Простір біля метро перетворився на чисту, безпечну та стильну пішохідну зону з різноманітним фудкортом. Успіх гарантують великий трафік людей, єдина концепція та управлінський контроль", - каже Локтіонова.

Провал реконцепції Бесарабського вона пояснила втратою балансу між традиційною функцією та сучасним запитом. "Ціни стали завищеними, а асортимент — орієнтованим переважно на випадкових туристів, а не на постійних мешканців. З явних провалів - відсутність гнучкості дозвілля та якісного сучасного громадського простору навколо", - каже Локтіонова.

В цілому вона бачить перспективу стріт-ритейлу у переході від торгових вулиць до гастрономічних кластерів, адже люди йдуть не лише за покупками одягу , але за емоціями, з кавою та їжею.

"Успішними будуть не магістральні роздрібні коридори, а затишні квартали біля житлових масивів. Перевага у гнучких форматів, той же малий бізнес швидко адаптується до викликів, змінюючи меню чи концепцію за кілька тижнів. Важливе відчуття безпеки та комфорту, тому переможуть ті локації, які пропонують чистий простір, безбар’єрність та місця для сидіння на свіжому повітрі", - каже Локтіонова.

Компанію UTG створено 2001 року. Вона розробила понад 1,3 тис. концепцій об’єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.