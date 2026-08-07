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Економіка

Уряд скасував обмеження на фінансування оборотного капіталу аграріїв за програмою "5-7-9%"

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Уряд скасував обмеження на фінансування оборотного капіталу аграріїв за програмою "5-7-9%"

Кабінет міністрів України скасував обмеження на використання не більше 20% суми кредиту для фінансування оборотного капіталу агровиробників за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%", а також знизив ставку за такими кредитами з 15% до 10% річних, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

"Ухвалені зміни дозволять виробникам ефективніше користуватися програмою пільгового кредитування "5-7-9", підтримати безперервність виробництва та своєчасно провести сезонні польові роботи, зокрема осінню посівну кампанію", – цитує пресслужба міністра Тараса Висоцького.

Відтепер аграрії зможуть спрямовувати кредитні кошти на фінансування оборотного капіталу без обмеження у 20% суми кредиту. Загальний ліміт кредитування при цьому не змінюється.

Крім того, для кредитів на фінансування оборотного капіталу сільськогосподарських товаровиробників ставку знижено до 10% річних із 15%. Різницю між ринковою ставкою та ставкою, яку сплачує позичальник, компенсуватиме держава.

#кабмін #аграрії #кредити
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