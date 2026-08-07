Україна просить Єврокомісію виділити EUR220 млн для підтримки аграріїв через блокаду портів

Україна звернулася до Європейської комісії з проханням виділити EUR220 млн безповоротної допомоги для компенсації відсотків за кредитами малим і середнім агровиробникам, які постраждали через блокаду морського експорту внаслідок російських атак на порти Великої Одеси, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Через блокування Росією морського експорту тисячі українських фермерів не можуть реалізувати вже вирощену продукцію та отримати кошти для продовження роботи. Саме тому ми звернулися до Європейської комісії із пропозицією підтримати українських виробників шляхом компенсації відсотків за кредитами. Це дозволить аграріям зберегти ліквідність, провести осінню посівну кампанію та уникнути вимушеного продажу продукції за заниженими цінами", – цитує міністра Тараса Висоцького пресслужба відмоства.

У Мінагрополітики пояснили, що кошти пропонується спрямувати через державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" для забезпечення ліквідності підприємств, які через російські атаки на порти Великої Одеси втратили можливість безперешкодно експортувати продукцію.

Як зазначили у міністерстві, запропонований внесок ЄС дозволить сформувати кредитний портфель обсягом до EUR4 млрд для фінансування обігового капіталу аграріїв із кінцевою ставкою для позичальників не більше 10% річних. Підтримкою зможуть скористатися малі та середні сільгоспвиробники, які відповідають вимогам державної програми та критеріям екологічної й соціальної відповідальності (ESG).

Підтримкою зможуть скористатися малі та середні сільськогосподарські виробники, які відповідають вимогам програми та критеріям екологічної і соціальної відповідальності (ESG). Залучені кошти дадуть змогу аграріям профінансувати заробітну плату, оренду земель, зберігання та доробку врожаю та підготовку до нової посівної кампанії.

За оцінками міністерства, у 2026/27 маркетинговому році (МР, липень-червень) Україна має експортувати близько 64,4 млн тонн агропродукції, однак через тривалі обмеження роботи морських портів цей показник може скоротитися майже вдвічі – до близько 29,6 млн тонн.

У відомстві також попередили, що вже у жовтні ефективні потужності зі зберігання можуть бути повністю заповнені, а до листопада понад 9 млн тонн зернових, олійних культур і шроту можуть залишитися без необхідних складських потужностей.