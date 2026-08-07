НБУ випустить у 2026 році пам'ятну монету на честь Іоанна Павла II

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення випустити у 2026 році пам’ятну монету, присвячену Папі Римському Іоанну Павлу II та 25-річчю його Апостольського візиту до України, оголосив голова регулятора Андрій Пишний під час пресбрифінгу в Києві в п’ятницю.

"Сьогодні ми презентуємо рішення – зберегти в металі пам’ять про людину та ідеї, які через двадцять п’ять років після її візиту звучать для України надзвичайно сучасно. Свобода. Гідність. Європейське покликання України. Здатність народів, які мають складну спільну історію, не залишатися її заручниками, а будувати спільне майбутнє", – зазначив Пишний.

Зазначається, що Нацбанк розпочинає роботу над монетою, яку планує ввести в обіг до кінця поточного року. Її дизайн, номінал, тираж і дату презентації регулятор повідомить додатково.

Апостольський візит Іоанна Павла II до України відбувся 23-27 червня 2001 року. Під час нього Папа відвідав Київ і Львів.

Надзвичайний і повноважний посол України при Святому Престолі Андрій Юраш назвав рішення про випуск монети важливим з огляду на значення постаті та інтелектуально-духовної спадщини Іоанна Павла II для України.

Як повідомлялося, у 2023 році НБУ та Narodowy Bank Polski спільно випустили набір із двох срібних пам’ятних монет "Дружба та братство – найбільше багатство", присвячений українсько-польській солідарності та підтримці України польським народом після початку повномасштабної російської агресії.