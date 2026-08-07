"Укрнафта" закупить 100 паливовозів для підвищення надійності постачання пального

АТ "Укрнафта" послідовно розвиває власний парк паливовозів, щоб підвищити надійність постачання пального по всій країні, повідомила компанія у п’ятницю.

"Загалом компанія інвестує у придбання 100 сучасних паливовозів. Із них 33 – за механізмом фінансового лізингу, ще 67 – за рахунок власних коштів", – зазначили в "Укрнафті".

Уже найближчим часом дорогами України курсуватимуть перші п’ять нових брендованих автомобілів.

"У нинішніх умовах стійкість енергетичної компанії визначається не лише наявністю ресурсу, а й здатністю своєчасно доставити його туди, де він потрібен", – наголосив голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура.

За його словами, розвиток власної логістики – це стратегічна інвестиція у стійкість компанії, яка забезпечує більшу оперативність, меншу залежність від зовнішніх підрядників, ефективніше управління витратами та вищу надійність постачання пального.

Наразі мережу UKRNAFTA, яка налічує понад 660 автозаправних комплексів, обслуговують близько 400 паливовозів. Водночас власний транспорт забезпечує лише близько 10% потреб, решту – логістичні партнери.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

На балансі компанії перебувають понад 1106 нафтових свердловин та 131 газова.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує майже 700 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.