"Енергоатом" вивів з планового ремонту 5-й за чергою енергоблок

Завершено планові ремонти з перевантаженням ядерного палива на п’яти енергоблоках АЕС, а також ремонти двох гідроагрегатів ГАЕС, одного – ГЕС і мобільної газотурбінної установки", повідомило АТ "НАЕК "Енергоатом" у п’ятницю.

"НАЕК "Енергоатом" продовжує планову ремонтну кампанію та впевнено готує всі генеруючі потужності до проходження осінньо-зимового періоду 2026/2027 років", – зазначили в компанії.

Наразі паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів. Ремонтні роботи виконуються відповідно до затверджених графіків, погоджених з НЕК "Укренерго" та Міністерством енергетики України.

"Кожен день достроково завершеного ремонту – це додаткові мегават-години для української енергосистеми (…). Завдяки професіоналізму наших атомників на даному етапі ми вже скоротили загальні терміни ремонтної кампанії на 21 добу, що дало змогу виробити більше електроенергії для потреб країни", – зазначив очільник "Енергоатома" Павло Ковтонюк, слова якого наведено в повідомленні.

В НАЕК запевняють, що упродовж опалювального сезону атомна енергогенеруюча компанія забезпечить максимально ефективну роботу всіх наявних генеруючих потужностей – працюватимуть всі дев’ять енергоблоків АЕС.

Як повідомлялося, за підсумками першого півріччя 2026 року українські АЕС виробили 26 820,1 млн кВт*год електроенергії, що на 163,1 млн кВт*год, або на 0,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев’ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьма енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.