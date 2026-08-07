Річний аукціон з продажу е/е провалився внаслідок військових ризиків споживачів та зависокої ціни – нардеп

Однією з причин провалу аукціону з продажу електричної енергії за довгостроковими двосторонніми договорами терміном постачання на 11 місяців став острах промислових споживачів перед військовими ризиками, вважає член енергокомітету Верховної Ради Андрій Жупанін.

"Зайти в річний контракт, не розуміючи, що буде з підприємствами через пару місяців – не дуже приємна історія. Візьміть історію з ГОКами. Працювали, а коли порти закрили, – всі стоять. Електрика не потрібна", – написав він у телеграм-каналі "Енергобудні" у середу.

Як нагадав нардеп, під час підготовки спеціальних довгострокових аукціонів з продажу електроенергії з постачанням на 2, 6 місяців і на рік вважалося, що найбільш цікавим для промислових покупців стане саме річний аукціон, і саме промисловість вимагала стабільної і прогнозованої ціни в довгостроковий період.

"Але річний аукціон провалився. Одного дня не набралося необхідних п’яти учасників, а іншого дня було вибрано лише невелику частину лотів", – констатував Жупанін.

За його словами, однією з причин провалу аукціону на 11 місяців є той факт, що ціна продажу базового навантаження, згідно з правилами аукціонів, орієнтувалася на середню ціну минулого року і в результаті стала доволі високою – EUR120 за МВт*год.

"Промисловість переконана, що навіть у найгірший місяць зими вони зможуть купити базу за такою ціною, тому не варто брати зобов’язання на цілий рік", – пояснив Жупанін.

Окрім того, на результатах аукціонів негативно відобразилося небажання генеруючих компаній понижувати ціну.

"Продавці могли, але не стали понижувати ціну. Навряд чи хочуть обвинувачень потім, що це вони спеціально зробили, щоб комусь злити електроенергію задешево", – доповнив він.

Як повідомлялося, перші аукціони з продажу електроенергії за довгостроковими двосторонніми договорами на Українській енергетичній біржі 13-14 та 20-21 липня 2026 року термінами поставок на 2 та на 5 місяців завершилися повною реалізацією запропонованих обсягів.

За результатами торгів АТ "НАЕК "Енергоатом" реалізував 405 667 МВт*год е/е. Середньозважена ціна продажу становила від 5 012,53 грн/МВт*год до 6 255,64 грн/МВт*год залежно від періоду постачання.

Своєю чергою ПрАТ "Укргідроенерго" реалізувало 56 481 МВт*год е/е за середньозваженою ціною від 4 700 грн/МВт*год до 6 336,07 грн/МВт*год.

Разом з тим серед кінцевих споживачів, окрім трейдерів, єдиними значними переможцями аукціонів на першому етапі з постачанням на 2 місяці стали лише АТ "Укрзалізниця" та МХП, а на другому етапі, на 5 місяців, – ТОВ "Група "Нафтогаз України".

Кабінет Міністрів України постановою від 15 червня 2026 року №799 вніс зміни до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу е/е за двосторонніми договорами, затвердженого урядовою постановою від 5 червня 2019 року №499.

Постанова №799, зокрема, встановлює для "НАЕК "Енергоатом" та "Укргідроенерго" чіткі обсяги е/е, які вони мають реалізовувати на зазначених аукціонах. Зокрема, компанії мають продавати переможцям аукціонів 2% планового обсягу виробництва е/е на відповідний квартал – для квартальних аукціонів, та 1% планових обсягів – для аукціонів на півріччя та річних. Таким чином, для пілотного запуску було запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії.