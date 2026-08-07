Maersk запускає тимчасовий залізничний сервіс через Констанцу у зв'язку із ситуацією в портах Одещини

ТОВ "Мерск Україна Лтд", офіційне представництво міжнародної судноплавної та логістичної групи A.P. Moller-Maersk, запроваджує тимчасовий залізничний сервіс між румунською Констанцою та українськими терміналами у зв’язку з поточною ситуацією в портах Одеського регіону.

Як повідомила компанія, сервіс працюватиме в імпортному та експортному сполученні до 1 жовтня 2026 року або до стабілізації ситуації. До вартості перевезення входить оформлення транзитної декларації Т1.

Згідно з оприлюдненими тарифами, вартість перевезення між Констанцою та Одесою становить $2 тис. як в імпортному, так і в експортному напрямку. Для Києва тариф становить $3 тис. на імпорт і $1,5 тис. на експорт, для Тернополя – $2,4 тис. та $1,4 тис. відповідно.

A.P. Moller-Maersk – найбільша міжнародна корпорація, світовий лідер у сфері морських контейнерних перевезень та логістики зі штаб-квартирою в Копенгагені. Оперує флотом із сотень суден, здійснює управління ланцюгами поставок в понад 130 країнах.