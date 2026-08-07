Україна та Вірменія збільшують квоту дозволів на міжнародні автоперевезення на 600 одиниць

Україна спільно з Вірменією за результатами засідання змішаної українсько-вірменської комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень, ухвалили рішення збільшити квоти універсальних дозволів на 600 одиниць, що становить на 30% більше попереднього обсягу, йдеться у повідомленні Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

"Це рішення дозволить українським і вірменським перевізникам виконувати більшу кількість міжнародних перевезень", – пояснили у відомстві.

Серед іншого сторонами погоджено розпочати підготовку нової угоди про міжнародні автомобільні перевезення, що передбачатиме поступову лібералізацію перевезень між двома державами.

"Ми розпочинаємо підготовку нової угоди про міжнародні автомобільні перевезення, а до набрання її чинності збільшуємо кількість універсальних дозволів. Це дозволить зменшити витрати бізнесу та зробить перевезення більш ефективними", – цитується у релізі перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач.

У міністерстві також додали, що країни домовилися здійснити вперше обмін дозволами на нерегулярні пасажирські перевезення для сприяння розвитку автобусного сполучення між країнами.

Окремо у Мінінфраструктури повідомили, що транспортні засоби з максимальною дозволеною масою до 44 тонн, зареєстровані у державах – членах систем ЄКМТ та ОЧЕС, звільняються від сплати дорожніх зборів під час здійснення двосторонніх та транзитних перевезень територією Вірменії на підставі відповідних багатосторонніх дозволів.