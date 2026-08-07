Програму 5-7-9% розширено на аграріїв для поповнення ними обігових коштів – Корецький

Кабінет міністрів України ухвалив рішення з екстреного пакету підтримки українських аграріїв через російський терор в Чорному морі і блокування експортних маршрутів шляхом розширення програми пільгового кредитування 5-7-9%, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Вносимо зміни до програми "5-7-9%", щоб аграрії могли залучати пільгові кредити на поповнення обігових коштів. Держава компенсуватиме різницю у відсоткових ставках. Загальний розмір кредитних можливостей за цією програмою – до 80 млрд грн", – написав Корецький в Телеграм у четвер ввечері.

За його словами, це допоможе аграріям закупити все необхідне для проведення польових робіт, зберегти виробництво та забезпечити стабільний експорт української продукції.

"Паралельно працюємо з Європейською Комісією над залученням додаткової підтримки для розширення цієї програми. Також найближчим часом будуть додаткові практичні рішення для підтримки аграріїв", – анонсував Корецький.

Як повідомлялося, в кінці липня Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) запропонувала уряду провести аудит пошкоджень портової інфраструктури Великої Одеси та дунайських портів, визначити пріоритетні об'єкти для відновлення та забезпечити фінансування ремонту й модернізації перевалочних потужностей. Відповідні пропозиції щодо підтримки аграрного сектору в умовах ускладнення морської логістики та роботи чорноморських портів ВАР направила безпосередньо Корецькому.

Асоціація запропонувала також запровадити пільгове кредитування для поповнення обігового капіталу під осінню посівну кампанію, провести реструктуризацію чинних кредитів аграріїв, розширити державні гарантії за кредитами та переглянути окремі умови державної програми "5-7-9%".