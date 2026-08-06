Глава "Біосфери" пропонує розширити воєнне страхування на товари та сировину та мораторій на перевірки

Державна програма страхування воєнних ризиків наразі має ліміт 30 млн грн на одну юридичну особу та поширюється тільки на будівлі і обладнання, необхідно збільшити цей ліміт та розширити її на товари та сировину, вважає Андрій Здесенко – засновник та СЕО корпорації "Біосфера", яка днями знову понесла приблизно 150 млн грн збитків через ворожий удар по складу.

"Це надто малий ліміт для великого бізнесу. Товарні та сировинні залишки не страхують. Як ми бачимо, основні удари наносяться саме по логістиці і товару, щоб повністю зупинити економіку споживання і, як наслідок, по ланцюгу економіку в принципі. Отже, потрібне збільшення ліміту в ідеалі до вартості активів, та обов'язково включити можливість страхування товарів та сировини", – сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Здесенко додав, що також зараз немає державної програми страхування воєнних ризиків на таких ризикових територіях, як Дніпропетровська та Київська області.

Глава "Біосфери" наголосив що після масованих атак бізнес сьогодні зосереджений на відновленні, тому в цій ситуації продовження планових перевірок різних органів виглядає як додатковий тиск на компанії.

"Тому я публічно пропоную уряду запровадити мораторій на перевірки у постраждалих регіонах", – заявив Здесенко.

Він повідомив, що задоволений зустріччю, яку організував 5 серпня прем'єр-міністр Сергій Корецький з бізнесом.

"Це була плідна зустріч, де прем'єр-міністр професійно і чітко цікавився болями бізнесу та проблемами, які виникають після руйнувань від російських атак. Прем'єр закликав бізнес створювати сценарії А, В, С та інвестувати у максимальну диверсифікацію", – сказав CEO "Біосфери".

Він уточнив, що конкретних рішень щодо допомоги від влади поки не було, бо поки формується важливий та критичний wishlist великого бізнесу, але такі рішення із залученням міністрів мають бути напрацьовані за тиждень.

Здесенко також висловив сподівання, що гранти та кредити на відновлення будуть не тільки для малого і середнього бізнесу, але й для великого бізнесу, але якщо такої можливості нема, то треба надати банкам можливість надавати "кредитні канікули" для бізнесу, що постраждав, без віднесення такого відтермінування до класу кредитів, що підпадають під визначення "реструктуризація", яке приводить до зниження класу позичальника та негативно впливає на показники банків.