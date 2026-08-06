Bolt запустив функцію планування поїздок через ChatGPT у всіх країнах присутності

Онлайн-сервіс таксі Bolt впровадив планування поїздок через ChatGPT у всіх країнах, де присутня компанія, серед яких є Україна.

Згідно з релізом компанії, відтепер користувачі в Україні зможуть знайти маршрут, переглянути орієнтовну вартість поїздки та перейти до застосунку сервісу для подальшого замовлення послуги.

Повідомляєється: для того, щоб скористатися функцією, треба встановити плагін та написати в ChatGPT відповідний запит.

У Bolt наголосили, що станом на зараз бронювання та оплата здійснюються лише через застосунок компанії.

Водночас цього року планується запуск функції оплати поїздки безпосередньо в ChatGPT.

Наразі фахівці фокусуються на вдосконаленні роботи сервісу з OpenAI App Integrations (Connectors).

"Люди більше не планують свій вечір, перемикаючись між п’ятьма різними застосунками. Але тепер, коли дедалі більше повсякденних взаємодій відбувається через ШІ, ми вважаємо, що й замовлення поїздки має бути таким самим простим: достатньо попросити, побачити вартість і вирушити", – цитуються у релізі слова старшого віцепрезидента Bolt Педді Партріджа.

Bolt надає послуги спільної мобільності, що охоплюють виклик авто, оренду електросамокатів і електровелосипедів, прокат автомобілів, корпоративні поїздки, а також доставку їжі та продуктів через сервіс Bolt Food.

Компанія представлена у понад 50 країнах Європи та Африки.