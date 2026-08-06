Турецький Aydem Holding A.S. збирається будувати до 100 МВт ВДЕ в Київській області – меморандум

Агенція регіонального розвитку Київської області підписала меморандум про співпрацю з одним із найбільших енергетичних інвесторів Туреччини Aydem Holding A.S. щодо будівництва в регіоні до 100 МВт потужності відновлюваної енергетики.

Як йдеться у повідомленні Агенції в Linkedin у четвер, вона забезпечуватиме комплексний супровід інвестора на всіх етапах реалізації проєкту, зокрема здійснюватиме пошук оптимальної земельної ділянки, взаємодію з територіальними громадами, координацію з органами державної влади. Супровід проєкту здійснюватиметься спільно з UkraineInvest.

"Наша мета – зробити Київську область одним із найпривабливіших регіонів для міжнародних інвесторів, де масштабні інвестиційні проєкти реалізуються швидко, прозоро та ефективно", – прокоментував документ директор Агенції Назарій Волянський.

За його словами, співпраця з Aydem Holding A.S. стане початком нових масштабних інвестицій, сприятиме розвитку енергетичної інфраструктури регіону та зміцнить українсько-турецьке економічне партнерство.

На сайті холдингу вказується, що він працює у сферах виробництва, розподілу та роздрібної торгівлі електроенергією 40 років, використовуючи новаторський підхід в енергетичному секторі. Зосереджується на відновлюваній енергетиці: гідро-, вітрових та геотермальних джерелах.