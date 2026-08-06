NOVUS незабаром відкриє свої перші два супермаркети у Львові

Мережа супермаркетів Novus 14 серпня офіційно відкриє дві нові локації у Львові (просп. Червоної Калини, 60 та вул. Зелена, 147), повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялось, у червні АМКУ надав дозвіл ТОВ "Новус Україна" на набуття в оренду трьох активів групи "Євротек", яка нещодавно повідомила про закриття своїх мереж супермаркетів. Дві локації у Львові компанія відкриває у серпні, у Івано-Франківську (на вул. Миколайчука, 2) планує у вересні.

Обидва львівські простори спроєктовані так, щоб покупцям було максимально зручно орієнтуватися в залі, продумане планування дозволило розмістити понад 13 500 найменувань (SKU) в кожному магазині. Окрім звичних брендів, на полицях буде представлено ексклюзивний власний імпорт мережі, а також товари власної торгової марки (ВТМ) мережі.

Щоб мінімізувати час у чергах, магазини обладнали великою кількістю кас самообслуговування.

На Зеленій, 147 (торгова площа – 1760 кв.м) працюватимуть шість лінійних кас та вісім кас самообслуговування, на Червоної Калини, 60 (торгова площа – 1500 кв.м) роботу забезпечуватимуть п’ять лінійних кас та шість кас самообслуговування.

Однією з ключових переваг NOVUS є власне виробництво під брендом "Майстри Смаку". В обох супермаркетах розгорнуто повноцінні цехи (кулінарія, гріль, піца, хліб, тістечка). У м’ясній та рибній категоріях фокус зроблено на охолодженій, свіжій продукції, яка проходить суворий контроль якості.

Як повідомлялось, група компаній "Євротек" закрила свої продуктові мережі "Фреш", "Арсен", "Союз" і "Квартал". Зокрема, мережа "Арсен" була представлена у Львові, Івано-Франківській та Рівненській областях, в цілому вісім супермаркетів. У травні АМКУ дозволив ТОВ "Сільпо-Фуд", що розвиває мережу "Сільпо" та входить до групи компаній Fozzy Group, придбати п’ять з них, один з них відкрито у липні, про дати відкриття інших ще не повідомлялося.

Novus – мережа супермаркетів зі 100% литовським капіталом, що працює з 2008 року та розвивається компанією BT Invest (Литва). Станом на кінець червня 2026 компанія налічує 173 об’єкти і представлена у Києві, Київській області та низці інших регіонів України. Засновником та бенефіціаром групи є литовський підприємець Раймондас Туменас. Компанія розвиває мережу супермаркетів, а також магазини формату "біля дому" Мі Маркет.

За підсумками 2025 року мережа входить до числа найбільших продовольчих ритейлерів України. Її виторг за підсумками року становив 34,69 млрд грн, що на 19,55% більше, ніж 2024 році.