"Вирій Індастрі" здійснює дебютний випуск облігацій на 5 млрд грн

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала дебютний випуск облігацій української оборонно-технологічної компанії ТОВ "Вирій Індастрі" (Vyriy Industries) серії "А" на номінальну суму 5 млрд грн.

Відповідне рішення НКЦПФР прийняла на засіданні 4 серпня 2026 року, йдеться на її сайті.

Згідно з оприлюдненим документом, емітент планує закрите розміщення без публічної пропозиції, номінал однієї облігації становить 1 тис. грн.

Vyriy Industries – це українська оборонно-технологічна компанія та один із найбільших виробників FPV-дронів і комплектуючих для них. Власником компанії є Олексій Бабенко, який теж є співвласником інтернет-видання "Бабель".

У липні цього року Державне бюро розслідувань (ДБР) у ході розслідування можливого завищення вартості безпілотних літальних апаратів виробником "Вирій" перевіряло інформацію про начебто задіяння мережі підприємств та ФОП з ознаками фіктивності для штучного формування витрат і 7 липня провело обшуки в компанії, а також у її власника Бабенка.

Згодом, 22 липня, Печерський райсуд Києва відмовив ДБР накласти арешт на 32 млн грн, які було вилучено під час проведених у "Вирій" обшуків, після чого кошти було повернуто компанії.