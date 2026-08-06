"Кернел" з міжнародними партнерами розгортає СЕС у прифронтових громадах: перші 7 станцій на 345 кВт вже працюють

Агрокомпанія "Кернел" разом з міжнародними партнерами розгортає мережу децентралізованої сонячної генерації у прифронтових регіонах: у громадах Сумської, Чернігівської та Полтавської областей вже встановлено перші сім сонячних електростанцій (СЕС) загальною потужністю 345 кВт.

"Загалом проєкт "Енергія сонця для громад" має на меті залучити до EUR2,5 млн на створення децентралізованої сонячної генерації у 17 областях країни", -- йдеться у повідомлені "Кернел" у четвер.

Проєкт для громад охоплює два напрямки: навчання громад і підготовку енергетичних проєктів, а також встановлення сонячних електростанцій на об'єктах соціальної інфраструктури, уточнили в компанії.

Зазначається, що збудовані СЕС забезпечують резервним живленням об’єкти критичної інфраструктури: чотири школи, дитячий садок, лікарню та водонапірну станцію.

Згідно з інформацією, проєкт реалізує БФ "Разом із Кернел" і є партнерською платформою: "Кернел" виступає драйвером ініціативи, інвестує власні кошти та залучає додаткове фінансуванням від міжнародних та українських партнерів. Така модель дозволяє акумулювати ресурси, швидко масштабувати проект та розширювати його географію, наголошується у релізі.

Проєкт сфокусований на прифронтових регіонах, які найбільше потерпають від атак на енергосистему. Встановлення СЕС дозволить частково закрити потребу громад у резервному живленні соціальних об’єктів і зменшити залежність від централізованого енергопостачання, сказано в повдіомленні.

"Коли працюють школи, лікарні, дитячі садки та інші соціальні заклади - громада живе, навіть у найскладніші часи. Саме тому разом із партнерами ми інвестуємо в рішення, які допомагають цим об’єктам працювати стабільно, а громадам - ставати більш енергонезалежними. Це не лише підготовка до зими, це внесок у довгострокову стійкість українських регіонів", -- пояснила зацікавленість в проєкті директорка БФ "Разом з Kernel" Лілія Марачканець.