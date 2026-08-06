JYSK відкрив перший магазин у Миргороді

Міжнародна мережа товарів для дому JYSK у четвер відкрила перший магазин у Миргороді Полтавської області, повідомили у пресслужбі компанії.

Новий магазин загальною площею 1213 кв. м розташований у центральній частині Миргороду у ТЦ "Сіті Центр", працює щодня з 10:00 до 20:00.

"Мешканці зустріли відкриття з величезним позитивом та захопленням. Дякую колегам за професіоналізм, покупцям за довіру, а партнерам за підтримку. Єдине, що трохи вибило з графіку – повітряна тривога у перші хвилини роботи. Менш ніж через пів години після відкриття нам довелося тимчасово призупинити роботу магазину. Це реалії роботи українського бізнесу в умовах війни. Та попри всі виклики ми продовжуємо працювати, відкривати нові магазини та створювати для українців комфортні простори для покупок", – коментує Євген Іваниця, Country Director JYSK в Україні.

Відкриття нового магазину у Миргороді є частиною стратегії розвитку JYSK в Україні. Компанія продовжує інвестувати у розширення мережі та модернізацію існуючих магазинів, попри виклики воєнного часу.

На даний час в Україні працюють 118 магазинів JYSK у 40 містах та інтернет-магазин jysk.ua, а у штаті мережі ритейлера тут – майже 1000 співробітників.

За даними аналітичної системи YouControl, виручка ТОВ "Юск Україна" у січні-вересні 2025 року виросла на 24% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 5,3 млрд грн, чистий прибуток – на 22%, до 959 млн грн.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group з понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах. Виторг JYSK у 2024/2025 фінансовому році становив EUR6,2 млрд.