ЄБРР розглядає два проєкти для ПроКредит Банку загальним обсягом до EUR330 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає два проєкти для ПроКредит Банку (Київ) загальним обсягом до EUR330 млн, один із яких передбачає надання гривневого кредиту в еквіваленті до EUR30 млн, другий – розподіл ризиків за портфелем нових кредитів українському бізнесу обсягом до EUR300 млн, йдеться на сайті міжнародного банку.

Згідно з інформацією, обидва проєкти перебувають на розгляді, їх схвалення очікується 9 вересня 2026 року.

Кредит до EUR30 млн, який має допомогти ПроКредит Банку диверсифікувати ресурсну базу, передбачено трьома рівними траншами по EUR10 млн. При цьому другий і третій транші потребуватимуть додаткового погодження.

Українська фінустанова спрямує кошти на кредитування приватного малого та середнього бізнесу в Україні.

Фінансування надаватиметься в межах програми ЄБРР "Забезпечення стійкості та джерел засобів для існування" (RLF) та програми "Конкурентоспроможність МСП у країнах Східного партнерства" (FIF – EaP SMECI) Європейського Союзу (ЄС).

До EUR7,5 млн кредиту передбачено для довгострокових інвестицій МСБ у модернізацію технологій та обладнання відповідно до стандартів ЄС. Щонайменше 70% цього субліміту спрямують на сталі й "зелені" технології.

Позичальники, які відповідатимуть умовам програми, зможуть отримати технічну допомогу коштом ЄС і грантові стимули після завершення інвестиційних проєктів.

Другий проєкт передбачає нефінансований інструмент розподілу ризиків, який частково покриватиме кредитний ризик за новими позиками ПроКредит Банку загальним обсягом до EUR300 млн. Інструмент планують реалізувати чотирма траншами, з яких три наступні потребуватимуть додаткового погодження.

Із загального портфеля EUR240 млн припадатиме на програму RLF і спрямовуватиметься на фінансування оборотного капіталу та інвестиційних потреб приватного бізнесу у критично важливих галузях, зокрема сільському господарстві, харчовій промисловості, роздрібній торгівлі та логістиці.

Ще EUR60 млн у межах кредитної лінії EU4Business-EBRD планується спрямувати на довгострокові інвестиції мікро-, малого та середнього бізнесу в модернізацію за стандартами ЄС, зокрема у сталі й зелені технології, на які має припадати щонайменше 70% цього субліміту. Позичальники за цим напрямом зможуть також отримати фінансовану ЄС технічну допомогу та грантові стимули після завершення інвестиційних проєктів.

Пріоритетну підтримку передбачено для підприємств, чиї активи постраждали внаслідок війни, ветеранського бізнесу, компаній, які сприяють реінтеграції внутрішньо переміщених осіб і людей з інвалідністю, а також для підприємств під керівництвом жінок і молоді.

ПроКредит Банк входить до банківської групи ProCredit Holding AG, яка володіє 100% його акцій.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 червня 2026 року за загальними активами він посідав 16-е місце (55,31 млрд грн) серед 58 платоспроможних банків України, а його кредитний портфель за п’ять місяців року зріс на 15,2% – до 32,45 млрд грн.