Співзасновник "Нової пошти" закликав відповісти на ворожі обстріли бізнесу дерегуляцією та податковими канікулами

Бізнес в умовах збільшення Росією обстрілів по ньому потребує дерегуляції, зокрема спрощення міжнародної логістики, дозвільних процедур у будівництві та приєднанні до мереж, а також податкових канікул для вражених обстрілами підприємств та вільних економічних зон на прифронтових територіях, вважає співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

"Уряд не в змозі закрити небо від ворожих ракет. Але розв’язати руки власному бізнесу – цілком у його силах. Це єдиний шлях втримати економіку", – написав Поперешнюк у Facebook в четвер.

За його словами, таких масштабних руйнувань, як після російського обстрілу 5 серпня, що знищив складські приміщення багатьох українських підприємств, не було від початку повномасштабного вторгнення.

"У цьому протистоянні виграє той, хто адаптується швидше. Вільний бізнес знаходить нові шляхи, вмить переналаштовує логістику і відбудовує зруйноване, поки чиновники ще узгоджують черговий державний план", – наголосив співзасновник "Нової пошти".

Він нагадав, що у 2022 році уряд знизив податки, скасував мита, ліцензії, зупинив перевірки та прибрав регуляторні бар’єри, що, за його словами, врятувало економіку від колапсу.

"Треба просто це повторити", – зауважив Поперешнюк.

У липні співзасновник "Нової пошти" пропонував керівництву держави розглянути можливість запровадження системи компенсації збитків бізнесу від російських ракетних і дронових ударів шляхом зниження податкового навантаження на суму понесених втрат. На його думку, якщо в країні не буде сформовано такої системи, подальші російські атаки впливатимуть не лише на окремі підприємства, а й на готовність українців та іноземців інвестувати та розвивати українську економіку.

Поперешнюк також виступав за скасування ліцензій на продаж пального, щоб відкривати багато нових точок продажу – "від малих, мобільних станцій до навіть бочок і каністр".

На його думку, у разі симетричного обміну ударами по логістичній інфраструктурі та економіці перемагатиме той, хто швидше відновить бізнес, перебудує його та адаптується.

Як повідомлялось, після нічної російської атаки, 5 серпня прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ритейлу та логістичних компаній щодо забезпечення безперебійного постачання продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності на тлі системних ударів РФ по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців.

За його словами держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для розосередження складських потужностей. Корецький доручив Міністерству економіки, АРМА та Фонду державного майна у триденний строк підготувати перелік таких об’єктів.

Також уряд готує рішення щодо децентралізації міжнародної логістики та розширення митного коридору. Окремим напрямом роботи є страхування воєнних ризиків, у цьому питанні Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів у підготовці дієвих механізмів.

Як повідомлялось, в ніч на 5 серпня російські війська завдали удару по українській торговельній та логістичній інфраструктурі. Внаслідок атаки було знищено сортувальний центр "Нової пошти" у Києві, найбільший розподільчий центр Rozetka у Броварах, пошкоджено логістичний центр NOVUS, також зруйновано двох розподільчих центри Fozzy Group.