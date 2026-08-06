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Економіка

"Нафтогаз" передав МЗС перелік критично важливих у підготовці до зими пріоритетних міжнародних проєктів

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"Нафтогаз" передав МЗС перелік критично важливих у підготовці до зими пріоритетних міжнародних проєктів
Фото: Пресслужба Нафтогаз

Група "Нафтогаз" передала Міністерству закордонних справ України перелік пріоритетних міжнародних проєктів, які критично важливі для підготовки до опалювального сезону, повідомила компанія з посиланням на в. о. голови правління "Нафтогазу" Сергія Федоренка в четвер.

Під час щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України він заявив, що серед ключових напрямів групи є, зокрема, отримання грантового фінансування для закупівлі додаткових обсягів газу та укладання контрактів на постачання резервного обладнання.

Пріоритетними проєктами "Нафтогазу" є також технічна допомога для відновлення пошкоджених об’єктів та диверсифікація джерел і маршрутів постачання газу.

Водночас "Нафтогаз" пропонує партнерам спільні проєкти у видобутку, генерації та розвитку паливної інфраструктури, нові LNG-маршрути, а також можливості найбільших у Європі підземних сховищ газу, наголосив Федоренко.

#опалювальний_сезон #мзс #нафтогаз
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